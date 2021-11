Die Feuerwehr hat am Montagabend (29.11.) eine Wohnungstür in Hohenacker geöffnet, um dem Rettungsdienst Zugang zu einer hilflosen Person zu verschaffen. Um 19.30 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Ein Fahrzeug der Abteilung Hohenacker fuhr daraufhin in die Bergstraße, so Pressesprecher Nick Bley am Abend.

Zuvor Alarm in der Friedensschule Neustadt

Einen weiteren Einsatz hatte die Feuerwehr Waiblingen am Montagnachmittag in Neustadt: Um 12.58 Uhr wurde die Truppe in die