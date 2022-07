Hitze und Trockenheit: Wasserschalen helfen Vögeln, Igeln und Insekten

Die aktuelle Hitze bringt nicht nur Menschen ins Schwitzen, auch Tiere leiden bei Hitze. Vor allem Wildtiere wie Vögel, Insekten und Igel sind den heißen Monaten schutzlos ausgeliefert. Daher appelliert Frieder Bayer vom Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Waiblingen/Korb, in Gärten Trinkschalen aufzustellen. Auch Balkonbesitzer könnten mit einer Wasserschale Vögeln und Fluginsekten helfen.

Bächläufe trocknen aus

Während heißer Sommertage trocknen viele Bachläufe und Wasserstellen aus. Tiere leiden oft unter dem Wassermangel. Pfützen gibt es gar nicht mehr, sogar in manchen Gräben steht in warmen Sommern nur wenig Wasser. Dadurch stehen viele Wildtiere vor einem ernsthaften Problem: Gerade in Städten finden sie immer seltener Trinkquellen - Bodentiere wie Igel und Käfer sind aber auf Wasser in ihrer Nähe angewiesen.

Nicht in der Nähe von Büschen

Zusätzliche Trinkquellen können also helfen. Einige Dinge sind laut BUND Waiblingen/Korb dabei zu beachten: Die saubere Wasserschale sollte an einem ebenen Ort im Garten oder im Hof aufgestellt werden – Eichhörnchen, Igel und viele Insektenarten können davon profitieren. Der Behälter sollte sicher stehen und nicht wackeln, damit kein Wasser ausläuft. Die Tränke sollte an einem schattigen, ruhigen Ort im Garten platziert werden. Achtung: Wenn die Schale zu nah an dichtem Gebüsch steht, haben Jagdtiere wie Katzen ein leichtes Spiel.

Zudem sollten die Besitzer darauf achten, das Wasser regelmäßig auszutauschen und die Schale am besten täglich zu reinigen. Sonst tummeln sich darin bald Bakterien, die den Tieren schaden können. Beim Säubern der Schüssel sollte man aber nur heißes Wasser und kein Spülmittel verwenden, da Tiere wie Vögel die Rückstände nicht vertragen.