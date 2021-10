Ein älteres Ehepaar aus Waiblingen war im Sommer zu einer Hochzeit eines Neffen in Wien eingeladen – und dafür brauchte die Frau noch ein Abendkleid. Sie kaufte es bei Tabea Kaiser, der Inhaberin des Brautmodengeschäfts „Hochzeitsgasse“ in Waiblingen – doch dann vergaß sie es am Tag des Abflugs in der S-Bahn. Wie das Kleid dann doch noch rechtzeitig zur Hochzeit kam, ist eine Geschichte, die zeigt, wie viel Hilfsbereitschaft es in unserer Gesellschaft durchaus gibt. Das Ehepaar erzählt seine