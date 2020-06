Die Corona-Zeit macht sich im Waiblinger Kinderladen „Pfiffikus“ bemerkbar: Obwohl der Laden bei Wiedereröffnung Ende April nicht so viel Auswahl bot wie gewohnt, war die Nachfrage riesig – und ist bis jetzt nicht abgeebbt. Die Not bei den Familien sei groß, berichten die Frauen, die sich für den Kinderladen ehrenamtlich engagieren. Dass Eltern in Kurzarbeit waren, habe sich bei den Familien finanziell bemerkbar gemacht.

Kleidung zurückgefordert und woanders verkauft

Die