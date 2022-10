Hohenacker für Daniela Tiemann als Übergangs-Ortsvorsteherin

Weil Sandra Matuschke nach Heilbronn geht, um Referentin des Ersten Bürgermeisters zu werden, braucht die Waiblinger Ortschaft Hohenacker eine neue Ortsvorsteherin oder einen Ortsvorsteher. Vorläufig übernimmt wahrscheinlich Daniela Tiemann, Ortsvorsteherin von Neustadt, auch den Posten in Hohenacker. Der Ortschaftsrat Hohenacker hat am Mittwoch „einstimmig und ohne Diskussion sein Einvernehmen zur interimsmäßigen Bestellung von Frau Tiemann als Ortsvorsteherin von Hohenacker erteilt“, so die Stadt.

Beschließen muss die Personale aber der Gemeinderat, der das voraussichtlich Mitte November tun wird. Das Verfahren zur Wiederbesetzung der Verwaltungsstelle in Hohenacker läuft laut der Stadt.

Erst seit Frühjahr 2021 in Hohenacker

Daniela Tiemann ist seit zehn Jahren Ortsvorsteherin von Neustadt. Sandra Matuschke wechselt zum 1. Dezember nach Heilbronn, wo sie auch zuvor bereits gearbeitet hatte.

In Hohenacker war sie erst seit Frühjahr 2021 Ortsvorsteherin, als Nachfolgerin von Fatih Ozan, der 2020 Kämmerer der Stadt Waiblingen wurde.