Hohenacker: Neuer Ortsvorsteher Markus Felgendreher fängt am Montag (17.4.) an

Nach seiner Wahl im Februar 2023 hat Markus Felgendreher am Montag, 17. April 2023, seinen ersten Arbeitstag als Ortsvorsteher von Hohenacker. Der 52-Jährige folgt auf Sandra Matuschke, die nach einem Jahr und neun Monaten im Amt zum 1. Dezember 2022 nach Heilbronn wechselte, um Referentin des Ersten Bürgermeisters zu werden. Markus Felgendreher war zuletzt Personalreferent der Verwaltung des baden-württembergischen Landtags. Derzeit wohnt er noch auf den Fildern – das würde er aber gerne ändern. „Ich bin auf Wohnungssuche.“

„Es fehlt an allen Ecken der Wohnraum“

Markus Felgendreher würde gerne viel näher an seinem neuen Arbeitsplatz im Rathaus von Hohenacker leben. Bislang hat er allerdings nichts gefunden – was ihn selbst nicht überrascht. „Es fehlt an allen Ecken der Wohnraum. Da bleibt mir nichts anderes übrig als zu pendeln.“ In der Anfangszeit will der 52-Jährige erst mal mit dem Auto zur Arbeit kommen. Danach möchte er sich überlegen, ob er mit der S-Bahn fährt – immerhin gibt es die S-Bahn-Haltestelle Neustadt-Hohenacker. Auch über eine mögliche Nutzung eines E-Bikes wird Markus Felgendreher nachdenken. Erst mal aber ist die S-Bahn für ihn keine Alternative – schließlich gibt es jetzt schon große Einschränkungen auf der Strecke von Bad Cannstatt nach Waiblingen. Zudem droht von Mitte Mai 2023 an eine wochenlange Vollsperrung. Dass er an einem Arbeitstag allein mit dem Pendeln von den Fildern nach Hohenacker vier Stunden braucht, kann sich Markus Felgendreher schlichtweg nicht leisten – schließlich will er mit voller Kraft für Hohenacker da sein.

„Ich freue mich natürlich auf die zahlreichen Begegnungen“, sagt der 52-Jährige mit Blick auf seinen Dienstantritt am 17. April. Bürger, Verwaltungskräfte, Ortschaftsräte, sie alle möchte er jetzt kennenlernen. Wichtig wird aus seiner Sicht die Umsetzung des Stadtentwicklungsplans 2033 in all seinen Facetten. Dass er in seiner bisherigen beruflichen Karriere keine praktischen Erfahrungen in Grundstücksgeschäften sammeln konnte, hat Markus Felgendreher bereits im Bewerbungsverfahren offen kommuniziert. Er ist bereit, dies mit Hilfe der Fachbereiche der Stadt und Schulungsmaßnahmen aufzuholen. „Da kann man nachbessern.“ Wann die Schulungen stattfinden, weiß er allerdings noch nicht.

Fünf Jahre war Markus Felgendreher Hauptamtsleiter der Gemeinde Illmensee

Im Rathaus von Hohenacker hat Markus Felgendreher ein kleines Team von sechs Mitarbeiterinnen. Führungserfahrung bringt der 52-Jährige von früheren Stellen mit: So war der Diplom-Verwaltungswirt (FH) unter anderem fünf Jahre Hauptamtsleiter der Gemeinde Illmensee sowie zweieinhalb Jahre Leiter des Fachbereichs Bürgerservice bei der Stadt Tettnang.

Mit dem Dienstantritt von Markus Felgendreher kann sich Daniela Tiemann als Ortsvorsteherin von Neustadt wieder auf ihren Kernjob konzentrieren. Sie musste seit Herbst 2022 zusätzlich übergangsweise auch den Ortsvorsteher-Posten in Hohenacker übernehmen und unter anderem Sitzungen des dortigen Ortschaftsrats leiten. Immerhin war die Ortsvorsteher-Stelle nicht so lange vakant wie vor dem Dienstantritt von Markus Felgendrehers Vorgängerin Sandra Matuschke: 2020 brauchte die Stadt Waiblingen tatsächlich drei Ausschreibungen, ehe die Stelle in Hohenacker nach Faith Ozans Wechsel auf den Posten des Kämmerers damals neu besetzt werden konnte. Zudem kann Markus Felgendreher schon rund zwei Monate nach seiner Wahl den neuen Posten antreten.

Freude am Rad- und Skifahren

Markus Felgendreher freut sich auf den direkten Draht zu den Bürgern, die das neue Amt mit sich bringt. „Ich bin jemand, der gern mit Rat und Tat zur Verfügung steht.“ Privat fährt der 52-Jährige leidenschaftlich gerne Fahrrad und Ski. Überhaupt bewegt er sich gerne in der Natur, ob nun beim Spazierengehen oder auf dem Radsattel. „Das ist meine Leidenschaft, bei der man den Kopf frei kriegt.“ Ansonsten liest der gebürtige Stuttgarter Bücher und hört Opernmusik – am liebsten von Richard Wagner. In früheren Jahren hat Markus Felgendreher auch viel Orgel gespielt – dafür hat er aber schon lange nicht mehr die nötige Zeit.