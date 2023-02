Hohenacker: Stadtrat Ingo von Pollern ärgert sich über abgeschnittene Sträucher

„Gibt es denn da kein Fingerspitzengefühl?“ Stadtrat und Ortschaftsrat Hans-Ingo von Pollern ärgert sich über die Art und Weise, wie die Stadt Waiblingen jüngst bei Hohenacker Sträucher gegenüber einer Sitzbank zurückgeschnitten hat. Gerade viele ältere Bürger aus dem nahen Wohngebiet Bäumlesäcker ruhen sich hier laut dem CDU/FW-Stadtrat gerne aus und beobachten die Vögel in den gegenüberliegenden Schlehen, die nun „einfach abgeholzt wurden“. Der langjährige Jurist im Regierungspräsidium Tübingen weiß, dass die Schlehen auch zum Schnapsbrennen genutzt wurden. „Ich habe mit einigen Leuten gesprochen – die waren entsetzt.“

Auf einer Länge von rund 45 Metern Sträucher zurückgeschnitten

Hans-Ingo von Pollern machte seinem Ärger in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats im Februar Luft. Oberbürgermeister Sebastian Wolf versprach daraufhin, sich um das Thema zu kümmern. Die Schlehen-Sträucher und die Sitzbank erreichen Spaziergänger, wenn sie in der Verlängerung der Bergstraße die erste Abzweigung nach links nehmen und dann etwa 200 Meter dem Weg folgen. Laut Thorge Semder, Leiter der Abteilung Grünflächen und Friedhöfe bei der Stadt Waiblingen, wurden auf einer Länge von etwa 45 Metern Sträucher, die in den Feldweg wuchsen und das Lichtraumprofil beeinträchtigten, mit einem Ausleger geschnitten. Unter einem Lichtraumprofil ist letztlich der Bereich eines Wegs gemeint, in den zum Beispiel keine Pflanzen reinwachsen dürfen, damit sich die Menschen dort ohne Probleme bewegen können. Hier gibt es etwa für Geh- oder Radwege entsprechende Vorschriften.

Thorge Semder gibt zu, dass der Schnitt mit einem Ausleger etwas gröber ist – „allerdings auch kostengünstiger, weil Zeit eingespart wird“. Eine Alternative wäre gewesen, die Sträucher auf den Stock zu setzen – „gerade Schlehen vertragen dies sehr gut“. Anders als bei morschen Bäumen bestand zwar durch die Schlehen keine Gefahr für Leib und Leben – allerdings gab es laut dem Leiter der Abteilung Grünflächen und Friedhöfe andere Probleme. „Auf- oder Anbauten landwirtschaftlicher Maschinen oder kommunaler Fahrzeuge bleiben hängen.“

Schlehen liegen im Landschaftsschutzgebiet

Dass die Sträucher innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes liegen, bedeutet indes nicht, dass sie in Ruhe gelassen werden müssen. „Auch dort sind Pflegemaßnahmen erlaubt, ebenso die landwirtschaftliche Nutzung“, stellt Thorge Semder klar. Daher sei das Wiederherstellen des Lichtraumprofils zulässig gewesen.

Sträucher brauchen laut dem Abteilungsleiter ab und zu einen Verjüngungsschnitt. „Natürlich wird darauf geachtet, dass nicht alle Sträucher gleichzeitig verjüngt oder auf den Stock gesetzt werden“, erläutert Thorge Semder. So soll gewährleistet werden, dass Tiere noch Unterschlupf oder Nahrung finden. Bei der Entscheidung für einen Rückschnitt kann auch die Verkehrssicherheit eine Rolle spielen, etwa das Freihalten von Sichtwinkeln in Kreuzungsbereichen.

Das Zurückschneiden von Sträuchern ist nicht ganzjährig erlaubt

Nun sind Baumfällungen und das Abschneiden von Sträuchern zwischen dem 1. März und 30. September grundsätzlich verboten, außer in begründeten Ausnahmefällen. Darum mussten auch die Maßnahmen in Hohenacker vor Ende Februar 2023 erledigt werden. „Die Arbeiten werden sowohl von eigenem Personal oder aber von beauftragten Firmen ausgeführt“, erläutert Thorge Semder. Es gebe dabei keine Schwerpunkte, auch werden nach seinen Angaben nicht „überall“ in der Stadt und in den Ortschaften Sträucher zurückgeschnitten.

Der Leiter der Abteilung Grünflächen und Friedhöfe verweist darauf, dass es letztlich immer Kriterien gibt, die eine Rolle spielen, warum nun an einer bestimmten Stelle etwas zurückgeschnitten wird. Das kann die Verkehrssicherheit sein, es können aber auch Gestaltungsaspekte und Pflegemaßnahmen sein. Beispielsweise muss ein sogenanntes Offenlandbiotop laut Thorge Semder von Sträuchern und Bäumen überwiegend frei gehalten werden – „ansonsten passt das nicht zum Biotoptyp“.