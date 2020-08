Berufsalltag im Frühjahr 2020 in Deutschland: Jeden Morgen setzen sich Millionen Berufstätiger in Bewegung, um zur Arbeit zu kommen. 19 Millionen Deutsche pendeln täglich zu ihren Jobs, im Schnitt 17 Kilometer. Und dann kommt das Coronavirus. Annähernd von einem Tag auf den anderen muss die Arbeit in Deutschland neu organisiert werden. Wer sich nicht anstecken oder andere nicht mit dem Virus infizieren will, bleibt besser zu Hause. Glücklich ist jetzt, wer daheim einen Schreibtisch hat, auch