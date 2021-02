Wer in der Region Stuttgart seinen alten Laptop nicht einfach entsorgen will, kann ihn der Initiative „Hey Alter“ spenden: Sie sorgt dafür, dass das Gerät an Schüler verteilt wird, deren Familie sich kein Notebook leisten kann. In Zeiten von Fernunterricht sind Schüler ohne eigenes Notebook klar benachteiligt.

Zwar stellt die Stadt Waiblingen derzeit viele Leihgeräte bereit – aber nicht alle Kommunen machen das in dem Umfang. Oder sie haben es zwar vor, aber die Geräte sind noch nicht