Hotel in Waiblingen: So sieht das neue Loginn Achat innen und außen aus

Das Quartier beim Bahnhof Waiblingen verändert sich rasant. Zwischen Gleisen und Stihl-Werk sechs zieht die Bahn ihr neues Hightech-Stellwerk hoch, und am Standort des früheren „Koch“ nimmt das neue Hotel der Kette Loginn Achat Gestalt an. Ein Eröffnungstermin ist noch nicht definitiv festgelegt. Nach Auskunft von Reimund Sigel, Chef des Projektentwicklers Avonia Real Estate, wird es voraussichtlich auf Juni oder Juli 2023 herauslaufen. Sowohl die künftige Fassade wie ein Zimmer sind auf neuen Bildern zu sehen.

Die Devizesstraße kann ihm zufolge Ende Mai wieder vollständig geöffnet werden. Gehweg und Fahrradstreifen sind seit Juli 2021 gesperrt – damals begann der Abbruch des ehemaligen Hotels Koch. Die Baustelle der Stadtwerke Waiblingen ums Eck an der Bahnhofstraße sollte noch im März aufgelöst sein.

Musterzimmer mit Kochnische eingerichtet

Nachdem im Herbst der Rohbau fertiggestellt wurde, sind seit Februar alle Fenster eingebaut. Somit ist die Fassade nun geschlossen. Während der Innenausbau und parallel die Möblierung der Zimmer laufen, wurde vergangene Woche ein Musterzimmer eingerichtet, das als Prototyp für die weiteren 135 Zimmer dient. „Anhand des Musterzimmers erfolgt eine Prüfung und dann die Freigabe für den Ausbau der weiteren Zimmer“, teilt Reimund Sigel mit. Zum Teil verfügen die Doppelzimmer über eine Kochnische oder „Kitchenette“.

Bistro im Erdgeschoss nicht nur für Hotelgäste

Frühstückscafé , Bistro und Bar sind nicht allein den Hotelgästen vorbehalten. Wer möchte, kann dort einen Kaffee trinken, ohne zu übernachten. Ein Restaurant mit Zwiebelrostbraten und Co. wie früher gibt’s allerdings nicht. Die Familie Reutter-Koch hatte das familieneigene Hotel im Herbst 2019 geschlossen – sozusagen gerade noch rechtzeitig vor der Corona-Pandemie.

22 Millionen Euro investiert

Zum neuen Hotel gehört eine Tiefgarage mit 27 Stellplätzen, dazu gibt’s vier Außenparkplätze. Der Baukörper ist gestaffelt und bietet eine Bruttogrundfläche von rund 6225 Quadratmetern, wobei sich 4877 Quadratmeter aufs Erdgeschoss und die sechs Obergeschosse verteilen und rund 1348 Quadratmeter aufs Untergeschoss. Bauherrin ist die Waiblinger Alpenland Grundstücksgesellschaft, ein Schwesterunternehmen der Fellbacher Wohninvest-Gruppe von Harald Panzer. Investiert wurden rund 22 Millionen Euro.

Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges

Trotz Pandemie und Lieferengpässen blieb’s immer beim Ziel, den Hotelstandort mit einem neuen Konzept wiederzubeleben, sagt der Avonia-Geschäftsführer. Durch professionelle Zusammenarbeit sind wir zu optimalen Lösungen gekommen und können den Termin- und Kostenrahmen bis heute halten“, ergänzt Thomas Hetzel, vom Projektsteuerer Zyklu5 GmbH. Generalunternehmer Köster habe schon frühzeitig Betonstahl baustellenübergreifend nachverhandelt und dadurch die Versorgungssicherheit gewährleistet. Im Rohbau wurden 487 Tonnen Betonstahl verbaut.

„Obwohl sich die Vorlaufzeiten durch den Ukraine-Krieg deutlich verlängert haben, sind wir von nennenswerten Materialengpässen weitgehend verschont geblieben“, bestätigt Phillip Vetter, Projektleiter von Köster. Lediglich beim Holz für die Schalung seien kleinere Probleme aufgetreten, zumal normalerweise viel Holz aus Russland stammt. Die Gesamtmenge Beton beläuft sich auf rund 7000 Kubikmeter, von denen mehr als die Hälfte als Halbfertigteile auf die Baustelle geliefert wurden. 135 von 136 Bädern wurden als Fertignasszellen per Kran in die jeweiligen Zimmer befördert. Lediglich das Bad für das behindertengerechte Appartement wurde aufgrund seiner abweichenden Größe konventionell gebaut. Mit der Erstellung des Rohbaus waren permanent 25 Arbeiter beschäftigt.

Das Waiblinger Haus wird das 50. der Hotelgruppe. „Auch in Pandemie- und Lockdown-Zeiten gilt es, langfristig zu planen und in strategisch wichtigen Regionen weiter zu wachsen“, so Philipp Freiherr v. Bodman, geschäftsführender Gesellschafter. Die Lage am Bahnhof sei für touristische Gäste ideal, glaubt Oberbürgermeister Sebastian Wolf. „Das neue Haus wird das gute Hotelangebot in Waiblingen hervorragend ergänzen.“