Einen schwimmenden Hund hat die Freiwillige Feuerwehr am Montagabend (18. Oktober) in der Nähe der Rundsporthalle aus der Rems gerettet. Das Tier wirkte laut Feuerwehr erschöpft und war kurz vor dem Ertrinken. Ein Passant hatte ihn entdeckt und die Einsatzkräfte um Hilfe gerufen. Inzwischen ist der recht alte Hund, vermutlich ein Schäferhund oder Schäferhund-Mix, wohlauf in einer Tierklinik in Waiblingen. Um die Besitzer zu finden, wandte sich der Tierschutzverein Waiblingen und Umgebung mit