Was haben ein Hund und ein Auto gemeinsam? Was nach dem Beginn eines schlechten Witzes klingt, könnte zu einem Fakt werden: Hund und Auto haben tatsächlich etwas gemeinsam – für beides braucht man in Baden-Württemberg künftig wohl einen Führerschein. Das haben Grüne und CDU nämlich in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Eine Tierschützerin und eine Hundetrainerin aus Waiblingen sehen noch viele ungeklärte Fragen. Dennoch befürworten sie den Hundeführerschein.

Koalition beschließt