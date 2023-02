„Ich hab’ das Alter genießen können“: Rosa Vees aus Hohenacker wird 100

Rosa Vees empfängt in ihrem Wohnzimmer. Sie scherzt und lacht mit ihrer Enkelin. Der Tisch ist schön hergerichtet – genauso, wie er es am Freitag sein soll, wenn die ganze Familie zu Besuch ist, um ihren 100. Geburtstag zu feiern. Es gibt Tee und süße Stückle. Dann erzählt Rosa Vees eine Stunde lang aus ihrem langen Leben.

Gebürtig stammt die Jubilarin aus Rottenburg am Neckar, wo sie auf einem Bauernhof mit ihren zwei Schwestern groß wird. Der Hof ist voll ausgestattet mit Kühen, Pferden, Schweinen, mit Wald, Wiesen und Äckern. Als Jugendliche geht sie nach Tübingen, wo sie anfangs in einem Lazarett als Pflegerin arbeitet. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs bekommt sie dann eine neue Stelle bei einer französischen Familie in Tübingen. Als Dienstmädchen ist sie zuständig für die Hausarbeit, die anfällt, kümmert sich aber auch um die Kinder. Fünf Jahre bleibt sie dort, bis die Familie wieder wegzieht.

Nach Kriegsende sucht sie eine neue Stelle und kommt nach Waiblingen, wo sie in einer Bürstenfabrik angestellt wird. Hergestellt werden dort unter anderem Handfeger und Besen. Anfangs produziert Rosa Vees von Hand, lernt aber später die Herstellung mit moderneren Maschinen. Als eine weitere kleinere Bürstenfabrik in Hohenacker – damals eine eigenständige Gemeinde – gegründet wird, wechselt sie den Betrieb.

Wohnen bleibt sie aber nach wie vor in Waiblingen. Dass das ihren Arbeitsweg verlängert, stört sie nicht. Jeden Morgen und jeden Abend läuft Rosa Vees also zur Arbeit nach Hohenacker und wieder nach Hause. „Da hab’ ich Kilometer gemacht“, sagt sie lachend. Bis zur Rente arbeitet Rosa Vees in der Bürstenfabrik.

Im Jahr 2000 zieht sie nach Hohenacker zu Tochter und Enkelinnen

Sie ist aber auch Mutter von zwei Kindern, Michael und Martina, die sie alleine großzieht. Im Jahr 2000 zieht sie dann nach Hohenacker, ins Haus ihrer Tochter Martina Fischer. In direkter Umgebung die Enkelinnen Svenja und Stefanie Fischer. Die beiden Mächen halten sie fit, sie seien ihr schon immer besonders wichtig gewesen. Die Enkeltöchter geben ihr nach Ende ihres Berufslebens eine neue Aufgabe. Zweimal die Woche sind sie bei Oma Rosa, die für sie kocht, was auch immer sie sich wünschen. „Das geben ihre Enkelinnen ihr heute von Herzen zurück“, so Martina Fischer.

Die Familie unterstützt die nun 100 Jahre alte Großmutter, wo sie nur kann - auch beim Putzen, Kochen oder Waschen. „Es ist einfach schön, sie bei uns zu haben“, sagt Martina Fischer. Wie viel Glück Rosa Vees mit ihrer Familie hat, ist ihr klar: „Bei meiner Tochter hab’ ich das Alter genießen können.“ Da werden ihr alle Wünsche erfüllt.

Trotz der Hilfe, die sie gerne annimmt, ist die Jubilarin in vielerlei Dingen eigenständig. Morgens macht sie sich alleine ihren Kaffee, wäscht sich und zieht sich an. Mit 96 Jahren ist sie auch noch alleine einkaufen gegangen und „hat mit ihrem Rollator Runden gedreht“, sagt Tochter Martina Fischer.

In diesem Sommer wollen die Fischers mit Oma Rosa wieder an den Alpsee fahren – wie auch in jedem Sommer in den vergangenen zwanzig Jahren. Wieder in das gleiche Haus, mit dem schönen Ausblick, so Rosa Vees. „Die ganze Mannschaft“, also Tochter und Enkelinnen, sind wieder dabei.

Neben der Familie hatte Rosa Vees aber auch immer ein Herz für Tiere. Schon auf dem Hof ihrer Eltern kümmert sie sich um Schweine, Pferde und Kühe. Als aber Tochter Martina einen – mittlerweile verstorbenen – Hund heimbringt, hält sich die Begeisterung in Grenzen. „Den hab' ich net wollen“, berichtet die heute 100-Jährige. Mit der Zeit freunden sich die beiden aber an. Die Rentnerin, die aus ihrer Arbeitszeit lange Fußwege gewohnt ist, geht in den 2000er Jahren viel und regelmäßig mit Hund spazieren.

Auch heute hat Rosa Vees noch tierische Gesellschaft: Katze Lucy. „Wo ich sitz’, da sitzt sie daneben. Ist bloß schade, dass sie nicht singen kann“, scherzt Rosa Vees. Jeden Tag nimmt sie sich die Zeit, „ihre treue Begleiterin“ zu bürsten.

Neben Arbeit, Familie und Tieren findet Rosa Vees bis vor wenigen Jahren viel Freude am Stricken. Von Strampelanzügen bis zu Pullovern hat sie Kleidung für ihre Enkelinnen gezaubert. „Was mir in den Strickheftchen gefallen hat, hast du machen müssen“, scherzt Tochter Martina Fischer. Ein anderes Hobby von ihr war das Sticken von Wandbildern, die heute ihr Wohnzimmer schmücken. Abgebildet sind darauf zum Beispiel Landschaften oder Stillleben.

Das Geheimnis, wie man 100 Jahre schafft, kann Rosa Vees nicht verraten, „des hab’ ich net auserlesen“, sagt sie lachend. Eine wichtige Weisheit aus ihrem Leben möchte sie aber mitgeben: „Mit wenig immer glücklich sein, da kommt man am weitesten.“

Das bestätigen auch Tochter Martina und Enkelin Svenja, sie sei immer in ihrer einfachen Weise zufrieden gewesen. Sie habe heute wie damals immer noch gute Laune – und dass Rosa Vees gerne und viel lacht, fällt wohl den meisten sofort auf.