Im Zug kennengelernt, nun 70 Jahre Ehe: Ruth und Willi Marquardt aus Waiblingen

„Er ist meine erste große Liebe und dabei bleibt es auch“ – Ruth und Willi Marquardt feiern am 30. August die sogenannte „Gnadenhochzeit“. 70 Jahre ist das aus Hohenacker stammende Paar schon verheiratet und Ruth Marquardt hofft, es werden „noch ein paar Jahre mehr“.

Die 90-Jährige erzählt, dass das Paar sich 1948 kennengelernt hat - und das im Zug. Denn damals hat sie in Stuttgart ihre Ausbildung zur Schneiderin gemacht, während Willi seine Elektromechaniker-Ausbildung beendet hatte und jeden Tag mit dem Zug von Hohenacker nach Stuttgart zur Arbeit fuhr.

Ihre Freundin hat sie irgendwann im Jahr 1948 darauf angesprochen, dass ein paar junge Männer jedes Mal im zweiten Waggon einsteigen würden - und so haben sich Ruth und Willi auch kennengelernt. „Der Erste, den ich angesprochen habe, war Willi, und das war auch der Letzte“, sagt sie mit einem Lachen.

Es habe mit Freundschaft angefangen und habe sich in kurzer Zeit zu mehr entwickelt. Im Jahr 1951 war die Verlobung und am 30. August 1952 haben Ruth und Willi ihre Hochzeit gefeiert.

Auch vor 70 Jahren war die Wohnungssuche schwierig

Sie erzählt, dass sich die Wohnungssuche damals sehr schwierig gestaltet hat. Eigentlich hatten sie vorgehabt, in die Wohnung über Ruths Eltern einzuziehen, doch diese wurde an Flüchtlinge vermietet, die es nach Ende des Zweiten Weltkrieges in die Gegend verschlagen hatte – so musste sich das Paar etwas anderes suchen. „Wir haben klein angefangen“, so Ruth Marquardt.

1953 Jahr haben die Marquardts ihr erstes Kind, einen Sohn, bekommen. Und darauf, vier Jahre später (1957), eine Tochter. Ruth Marquardt kommentiert das so: „Perfekt und fertig. Mehr brauchte ich nicht.“

In der Zwischenzeit sind es allerdings noch einige mehr geworden: „Wir sind eine sehr große Familie“, merkt Ruth Marquardt mit einem Schmunzeln an. Die 90-Jährige und ihr 94 Jahre alter Mann haben acht Enkelkinder und elf Urenkelkinder.

Aus ihren Besuchen zieht die Uroma Kraft, sagt sie. „Das muss man erleben, das kann man nicht beschreiben“, so die 90-Jährige. Beispielsweise die neunjährige Urenkelin, die immer strahle und glücklich sei, wenn sie ihre Urgroßeltern besucht. „Ein Engel“, so Ruth Marquardt.

Sie kümmert sich um ihren 94-jährigen Ehemann

Im Alltag kümmert sie sich viel um ihren Mann: Der 94-Jährige habe Natriummangel, so Ruth Marquardt. Ohne seine Medikamente könne er „keine konkreten Sätze formen“, sagt seine Frau. Jeden Tag komme die Krankenschwester, um ihm die nötigen Medikamente zu verabreichen und ihn bereit für den Tag zu machen. Ab dem Mittagessen muss sich seine Ehefrau selber um ihn kümmern.

„Es ist nicht immer einfach. Man muss ihn füttern“, erklärt die 90-Jährige. Das mache ihr manchmal zu schaffen, da sie selber mit dem Hören Probleme habe und deshalb auch ein Hörgerät tragen muss. „Die Mängel, die eben mit dem Alter kommen.“

Dennoch: Ruth Marquardt ist zufrieden mit ihrem Leben. Sie bekomme große Unterstützung von ihrer Familie. Und nun darf sie mit ihrem Willi sogar die Gnadenhochzeit erleben.