Die aktuelle Debatte über Abrechnungsbetrug bei Corona-Schnelltests hat wohl auch einen Waiblinger hellhörig gemacht: In einer Mail an die Redaktion wundert er sich darüber, dass bei Antigen-Tests im Bürgerzentrum oder im Testbus am Alten Postplatz als Tester immer derselbe Name hinterlegt ist, obwohl er jedes Mal von anderen Personen abgestrichen worden sei. Außerdem sei das Ergebnis „teilweise bereits nach wenigen Minuten übermittelt“ worden.

Dass bei den Tests im Bürgerzentrum