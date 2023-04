Immer mehr Einsätze für die Feuerwehr Waiblingen: Neubau-Frage weiter offen

Was den Neubau eines Feuerwehrhauses in der Kernstadt anbelangt, muss sich die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen weiter gedulden. Noch in diesem Jahr aber werden die jetzigen beiden Standorte an der Winnender Straße erweitert. Am Gerätehaus beginnt der Bau neuer Umkleiden, bei der Verwaltung wird ein Containerturm errichtet. Denn der Trend zu immer mehr Einsätzen und zu immer neuen Aufgaben hält an. So könnten Katastrophenschutz, Starkregen-Ereignisse und Flächenbrände künftig eine größere Rolle spielen.

Mehr als ein Dutzend möglicher Standorte für ein neues Feuerwehrhaus wurden schon erwogen, sagt Kommandant Jochen Wolf. Aber fast alle schieden mit der Zeit aus. Priorität aus Sicht der Feuerwehr wäre nach wie vor ein zentraler Standort – etwa wie angedacht auf dem bestehenden Gelände des DRK-Kreisverbands. An der Winnender Straße selbst fehlt es an Entwicklungsmöglichkeiten. Doch auch die Flächen an der Henri-Dunant-Straße sind begrenzt – und der Neubau der Rettungsleitstelle und des Roten Kreuzes bei der Rundsporthalle steht noch lange nicht.

Der Alba-Brand: Herkulesarbeit und „super Gemeinschaftsleistung“

474 Einsätze hatte die Gesamtstadt-Feuerwehr im Jahr 2022, aktuell in 2023 steht sie schon bei 120. Im Vorjahr 2021 waren es noch 445. Dies, obwohl es 2022 kein großes, stadtweites Unwetter gab. Anders 2021: Da waren 46 Einsätze durch Unwetter bedingt. Besonders stark gestiegen – von 187 auf 245 – ist die Zahl der Brandeinsätze. Einer stellte alle anderen in den Schatten. Das war der Großbrand beim Entsorgungsbetrieb Alba im Eisental am 30. März. In der brennenden, vor Hitze teilweise einstürzenden Halle befanden sich 700 Tonnen Papierballen, 80 Tonnen Gewerbeabfall und 20 Tonnen Holz. Es war eine Herkulesarbeit – und der Kommandant erinnert sich an eine „super Gemeinschaftsleistung“ aller Abteilungen sowie dem DRK und den Feuerwehren aus den Nachbarkommunen.

Sporthalle für Ukraine-Flüchtlinge eingerichtet

Andere Einsätze waren ebenfalls spektakulär: Ein umgekippter Alba-Laster musste geborgen werden, wegen eines medizinischen Notfalls wurde eine Person mit der Drehleiter aus einem der oberen Stockwerke eines Hochhauses gehoben und nach einem Unfall auf einer Brücke musste Öl, das in die Rems geraten war, aufgefangen werden.

Eine Besonderheit 2022: Die Feuerwehr richtete unter dem Stichwort „Kommunales Krisenmanagement“ die BBW-Halle, die Sporthalle des Kreisberufsschulzentrums und die Gemeindehalle Hohenacker für die Unterbringung von Flüchtlingen ein, stellte Trennwände, Spinde und Betten auf. Gerade wegen der Schnelligkeit, die gefragt war, bot sich die Feuerwehr eher an als eine Fachfirma. „Wir haben die Maschinen, finden rasch Ehrenamtliche und stehen gerne zur Verfügung“, sagt Jochen Wolf. Klar ist freilich auch, dass diese Aufgaben noch obendrauf kamen zu den sonstigen Diensten.

Gut, dass sich die Waiblinger Wehr entgegen dem Landestrend über steigende Mitgliederzahlen freuen kann. Aktuell sind es 567. In allen Abteilungen und somit in allen Waiblinger Ortschaften gibt es Jugendfeuerwehren mit insgesamt 108 Mitgliedern. „Das sind unsere Nachwuchsgaranten“, sagt der Kommandant. Wenngleich die Feuerwehr spürt, dass mehr Leute im Home-Office arbeiten und dadurch für Einsätze tagsüber eher zur Verfügung stehen, stellt sie ebenso fest, dass die Einsatzkräfte beruflich stärker eingebunden sind. Die Arbeitszeitverdichtung schreitet überall voran.

Die Freiwilligen sind der unbezahlbare Schatz der Feuerwehr

Umso wichtiger aus Sicht der Wehr, dass sie ihren Mitgliedern gute Rahmenbedingungen bietet. So bekommt die Kernstadt-Abteilung nun erstmals eine separate Frauenumkleide. „Schließlich wollen wir, dass sich noch mehr Frauen bei uns engagieren.“ Das Personal, das freiwillig seinen Dienst für die Allgemeinheit leistet, ist aus Wolfs Sicht der Schatz der Feuerwehr: „Geräte und Ausrüstung können wir uns leisten, aber der Faktor Mensch ist unbezahlbar.“ Gute Ausbildung soll garantieren, dass alle von ihren Einsätzen auch gesund wieder zurückkommen.

In Hohenacker und Bittenfeld wurden die Feuerwehrhäuser um Anbauten erweitert. Insbesondere in Bittenfeld war’s laut Jochen Wolf eine Verbesserung „um Welten“. Für den geplanten Neubau in Hegnach läuft ähnlich wie in der Kernstadt derzeit die Suche nach einem geeigneten Standort.

Beim bundesweiten Warntag am 8. Dezember 2022 beteiligte sich die Freiwillige Feuerwehr mit zwei neu angeschafften mobilen Sirenen. Die stationären Sirenenanlagen wurden auch in Waiblingen nach Beendigung des Kalten Krieges in den 90er Jahren zurückgebaut.

Nachdem ein Zuschussantrag der Stadt Waiblingen für Sirenen abgelehnt wurde, muss der Gemeinderat übers weitere Vorgehen entscheiden. Die Zukunft sieht Wolf in einem „Warn-Mix“ aus Apps, Radio und Sirenen.