Lästige Fahrten fallen weg und wer will, kann in Jogginghose arbeiten. Dafür fehlt der Austausch mit Kollegen und die festen Strukturen am Arbeitsplatz. Das Home-Office hat Vor- und Nachteile. Doch ob man es nun mag oder nicht: Zurzeit sollen so viele Menschen wie möglich zuhause arbeiten, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Seit 27. Januar sind Arbeitgeber sogar verpflichtet, Home-Office-Arbeitsplätze anzubieten. Diese Corona-Arbeitsschutzverordnung gilt zunächst bis 15. März.