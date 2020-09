Wer sich der Bäckerei Wolf in der Rötestraße in Waiblingen nähert, dem schlägt am Morgen der Duft von frischen Brötchen entgegen. Auf den Stühlen im kleinen Café-Bereich sitzen Gäste, die Kaffee trinken, Brezeln essen und Zeitung lesen. Hinter ihnen ein Regal gefüllt mit Eiern, Spätzle und Honig. Viele Bäckereien haben die Tante-Emma-Ecke inzwischen abgeschafft, doch hier gibt es sie noch. Warum? Ganz einfach: Falls mal eine Kleinigkeit im Haushalt fehlt, gibt es sie hier, sagt Inhaber und