Inflation macht Familien zu schaffen: Worauf die Diknims aus Waiblingen beim Einkauf achten

Ausgerüstet mit einem Einkaufswagen, betritt Sila Diknim die Lidl-Filiale in Waiblingen. Die 18-Jährige will gemeinsam mit Mutter Gülcan Diknim (44) den Wocheneinkauf für die fünfköpfige Familie aus Waiblingen-Neustadt erledigen. In der Obst- und Gemüseabteilung wird aber schon deutlich: Viele Lebensmittel sind erheblich teurer geworden. Obwohl sie sich Auberginen auf dem Einkaufszettel notiert hat, landet an diesem Tag keine lila Frucht im Wagen. Mit kurzem Blick auf das Preisschild entscheidet die junge Frau, dass Auberginen heute nicht drin sind. Das Kilo kostet nämlich an diesem Tag 3,99 Euro. „Auch Tomaten und Paprika sind so teuer geworden“, sagt Gülcan Diknim.

Mutter und Tochter halten jedes Mal Rücksprache, bevor ein Produkt in den Einkaufswagen gelegt wird. Wie so viele Menschen muss auch Familie Diknim auf ihre Ausgaben achten. 250 bis 300 Euro geben sie in der Woche für Lebensmittel, Getränke, Kosmetika und Haushaltswaren aus. „Das Geld ist knapp“, sagt Sila Diknim, während sie die Tomaten in der Auslage betrachtet. Obwohl rote Preisschilder verraten, dass das Gemüse reduziert wurde, greift die 18-Jährige nicht zu. „Wir haben bestimmt noch zwei oder drei Tomaten für den Salat daheim“, sagt ihre Mutter.

Töchter unterstützen bei Miete, Rechnungen und Benzinkosten

Früher, so die 18-Jährige, habe die Familie sehr viel auf Bio-Ware und auf die Herkunft der Lebensmittel geachtet. „Das geht heute nicht mehr.“ Inflation und Energie-Krise machen der Familie zu schaffen. Obwohl der Vater als Metzger arbeitet, greifen die beiden Töchter ihren Eltern finanziell unter die Arme.

Wenn von ihrem Ausbildungsgehalt etwas übrig bleibt, zahlt Sila Diknim den Wocheneinkauf oder die Benzinkosten für das Auto. „Und meine Schwester hilft dann bei der Miete.“ Beide Schwestern machen eine Ausbildung im medizinischen Bereich.

Mutter Gülcan Diknim kann aufgrund einer Augenkrankheit nicht mehr arbeiten, weil ihr Sehvermögen eingeschränkt ist. Deshalb braucht sie im Alltag Unterstützung und kann auch nicht alleine einkaufen gehen. „Mama, nimm lieber die anderen Brötchen“, ruft ihr Sila Diknim in der Backwaren-Abteilung zu. Denn auf dem Preisschild für diese Brötchen-Sorte ist der Zusatz „4 plus 2“ vermerkt. Das bedeutet, dass es beim Kauf von vier Brötchen zwei gratis dazugibt. Um zu sparen, achtet die Familie auf solche Angebote.

Die 18-Jährige versucht zudem, vor jedem Einkauf ein paar Grundregeln einzuhalten. Ein Tipp: Niemals hungrig einkaufen gehen. Und einen genauen Plan erstellen, welche Gerichte in der Woche gekocht werden. So will sie vermeiden, zu viel zu besorgen. Wenn dann was im Kühlschrank fehlt, wird es nachgekauft. „Ich habe bestimmt ein oder zwei Sachen auf der Liste vergessen“, sagt sie schmunzelnd.

In der Regel gehen die Diknims zwei- bis dreimal in der Woche einkaufen. Und vor jedem Einkauf werden Angebote gewälzt: „Ich schaue immer in die App ,Kaufda‘, wo Angebote von vielen Supermärkten angezeigt werden“, sagt die 18-Jährige. Um sparsam und günstig einzukaufen, wählt die Familie beispielsweise bei Kartoffeln und Zwiebeln die größere Verpackungsmenge aus. „Kauft man die Zwiebeln einzeln, wird das viel teurer“, sagt sie. „Mein Vater kann das sehr gut, das Verhältnis von Menge und Kilopreis im Vergleich zu berechnen.“

Rapsöl statt Sonnenblume

Beim Öl hat die Neustädter Familie komplett umgestellt: Angesichts der steigenden Preise für Sonnenblumenöl greift Gülcan Diknim lieber zu Rapsöl. Das sei günstiger. „Und wir kochen weniger mit Öl.“ Auch werden Säfte gekauft, die man mit Wasser verdünnen kann. „Apfelsaft lieber als Konzentrat und keine Apfelsaftschorle“, sagt ihre Tochter. Dabei werde der Geschmack von allen berücksichtigt. „Wenn einer aus der Familie keinen Orangensaft mag, wird das auch nicht gekauft.“

Höhere Preise für denselben oder weniger Inhalt: Die Inflation setzt nicht nur Familie Diknim aus Neustadt zu. Laut Hans-Böckler-Stiftung sind insbesondere Familien mit niedrigem Einkommen davon stark betroffen. „Grundsätzlich leiden Arme besonders unter starker Teuerung“, so das Institut zum Inflationsmonitor seines Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. „Sie kaufen vor allem Alltagsgüter, die unverzichtbar und kaum durch Alternativprodukte zu ersetzen sind. Zudem besitzen diese Haushalte wenig Spielraum, ihr Konsumniveau durch Rückgriff auf Erspartes aufrechtzuerhalten.“

Der Inflationsmonitor der Stiftung betrachtet unterschiedliche Haushaltstypen, darunter Familien- und Single-Haushalte, mit „jeweils repräsentativen Warenkörben“ und vergleicht die sogenannte Teuerungsrate. Im vergangenen Jahr haben demnach Familien mit geringem Einkommen mit 8,8 Prozent die höchste Teuerungsrate zu schultern gehabt. Dagegen sei die Inflation für einkommensstarke Singles mit 6,6 Prozent unter allen Haushalten am geringsten gewesen.

Süßes gibt es nur „ab und an“

Bei Familie Diknim fängt jeder Einkauf bei der Auswahl des Supermarktes an. Gekauft wird bei Discountern wie Lidl und Aldi, früher auch beim Real im Remspark in Waiblingen. „Andere Märkte wie Rewe und Edeka sind einfach zu teuer“, sagt Sila Diknim. Wenn sie in einem Laden nicht fündig werden, gehen sie meistens noch in einen anderen. „Wenn es dort zum Beispiel keine gute Qualität und keinen guten Preis für bestimmte Dinge gibt.“ Gerade stehen Mutter und Tochter vor einer Palette mit Klopapier. Das kostet, 20 dreilagige Rollen mit je 220 Blättern, stolze 7,99 Euro. „Sollen wir noch woanders hin und schauen, ob wir was Günstigeres bekommen?“ Sila Diknim schaut fragend ihre Mutter an. Die schüttelt den Kopf und so landet die große Familien-Packung im Einkaufswagen.

Mit der Liste in der Hand laufen Mutter und Tochter den Gang im Discounter entlang. Rechts erstreckt sich ein großes Süßigkeiten-Regal mit Schokolade, Chips und Gummibärchen. Gegenüber sind verschiedenste Tee- und Kaffeesorten angeordnet. „Ab und an gibt es bei uns auch was Süßes, aber nicht so oft.“ Gekauft wird nur das Nötigste. Und was die Familie in den nächsten Tagen aufbrauchen kann.

Nüsse werden zum Beispiel gar nicht mehr gekauft, Marmelade nur einmal im Monat. Dabei greift die Mutter zur Erdbeere, „die mag mein Sohn am liebsten“. Mehl und Zucker werden dann nur zum Backen gekauft. „Tee und Kaffee werden ohne Zucker getrunken“, sagt die 44-Jährige.

Verzicht auf Lebensmittel: Nur noch eine Tasse Kaffee am Tag

Auch Kaffee sei wesentlich teurer geworden. Ganz darauf verzichten will die Familie dann doch nicht. „Mein Vater trinkt statt zwei Tassen am Tag nur noch eine“, sagt Sila Diknim. Die 18-Jährige erzählt, dass sie laktoseintolerant sei und deshalb keine Milchprodukte vertrage. Anstatt eine laktosefreie Milch zu kaufen, verzichtet sie weitestgehend auf Milchprodukte. „Weil die Alternativen zu teuer sind.“

Trotz Verzicht soll die Stimmung innerhalb der Familie nicht schlecht werden: „Uns ist wichtig, dass niemand darunter leidet“, sagt sie. „Jeder soll bei guter Laune gehalten werden, auch wenn wir wenig haben.“ Hat ein Familienmitglied dann mal einen speziellen Wunsch, wird dieser – wenn möglich – umgesetzt. Wenn der kleine Bruder also mal Besuch von Freunden bekommt, gibt es Süßigkeiten. Dass die Familie bei vielem sparen muss, belastet Mutter Gülcan. Sie würde gerne mehr für ihre Kinder kaufen. „Chips und Süßigkeiten für die Kinder, aber es ist alles so teuer geworden“, sagt sie. Ihre Tochter ergänzt: „Egal wie streng unsere Eltern sind: Sie wollen nur das Beste für uns.“ Dazu gehöre ein guter Abschluss und dass die zwei erwachsenen Töchter und der jüngere Sohn irgendwann mal auf eigenen Beinen stehen können. Sila Diknim arbeitet nebenher in der Gastronomie. Und weil das Geld knapp ist, kauft sie sich in der Berufsschule in der Mittagspause nur selten etwas. „In die Cafeteria gehe ich schon lange nicht mehr, weil das zu teuer ist“, sagt sie.

Für das Tierwohl gibt die Familie gerne mehr Geld aus

Die Familie will trotzdem nicht nur günstig kaufen. So gibt es keine Abstriche beim Thema Tierwohl: „Das ist es uns wert“, sagt Sila Diknim. Fleisch kaufen sie oft im türkischen Markt in Winnenden oder Waiblingen. Im Supermarkt gehen sie schnurstracks an den Fertiggerichten vorbei, denn zu Hause werde nur frisch gekocht, so Gülcan Diknim.

Auswärts essen gehen ist für die Familie nur selten möglich. „Döner und Getränke kosten pro Person rund zehn Euro, auf eine fünfköpfige Familie gerechnet sind das dann 50 Euro“, sagt sie. Ein teures Vergnügen, was sich die Familie nur selten leistet.

Für eine Sache geben die Diknims aber gerne Geld aus: für die zwei eigenen Katzen. Und das, obwohl Katzenstreu und Futter sehr kostenintensiv seien. Jedoch geben die Tiere der Familie in schwierigen Zeiten Halt. „Ich würde sie niemals weggeben, sie sind wie Familienmitglieder“, sagt Sila Diknim.

Sie sind nun an der Supermarkt-Kasse angekommen. Die 18-Jährige legt die Einkäufe auf das Kassenband. Sie schätzt den Einkauf auf 30 bis 40 Euro. Am Ende kostet dieser 46,68 Euro – und der Einkaufswagen war bei weitem nicht prall gefüllt. „Es ist doch teurer gewesen“, sagt sie. Und das, obwohl die beiden heute keine Getränke gekauft haben. Doch trotzdem lassen sich die beiden Frauen nicht entmutigen. Auch wenn der nächste – teure – Einkauf nicht auf sich warten lässt, rücken die Diknims noch enger zusammen. „Unsere Familie funktioniert wie ein großes Zahnrad. Jeder hat seine Aufgabe, damit alles funktioniert.“