Innenstadt Waiblingen: Mehr Kunsthandwerk auf dem Ostermarkt am Sonntag (26.3.)

Mit Beginn des Frühlings lockt auch der Waiblinger Ostermarkt die Menschen in die Altstadt. Denn jedes Jahr findet am Sonntag, zwei Wochen vor Ostern, der Markt statt, dabei öffnen auch die Geschäfte in der Innenstadt. Und auch in diesem Jahr trotzten die Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 26. März 2023, der Zeitumstellung und dem wechselhaften Wetter.

Jeannine Böhmler (WTM): „Der Markt braucht ein bisschen anderes Gesicht“

Rund 90 Ausstellerinnen und Aussteller zeigten an ihren Ständen, was sie zu bieten haben. Doch das Konzept des Waiblinger Ostermarktes hat sich in den vergangenen Jahren verändert. „Der Markt braucht ein bisschen anderes Gesicht, damit auch jüngeres Publikum kommt“, sagt Marktmanagerin Jeannine Böhmler von der WTM Waiblingen. Sie verantwortet den Waiblinger Ostermarkt und auch den Martinimarkt. Die jüngere Generation habe andere Interessen. Themen wie Nachhaltigkeit und Mobilität spielen eine immer größere Rolle.

Kunsthandwerker vom Postplatz bis zum Marktplatz

Darauf hat Jeannine Böhmler reagiert. Statt vieler Krämerstände gibt es nun mehr Kunsthandwerk. Und davon gab es in diesem Jahr viel: Trockenblumen, Dekoration, selbstgenähte Kinderkleidung, gravierte Kochlöffel und Schmuck. Die Stände der Kunsthandwerker zogen sich vom Postplatz durch die Altstadt bis hin zum Marktplatz. Die Ausstellerinnen und Aussteller seien fast alle aus der näheren Umgebung, sagt Jeannine Böhmler.

Die Altstadt wurde bei dem neuen Konzept in verschiedene Bereiche aufgeteilt: Fitness und Tanz, Kunsthandwerk, Mobilität, Spielstraße, Krämermarkt und Food-Bereich. Und auch der Einzelhandel öffnete seine Türen. „Das Format wird jetzt zum zweiten Mal getestet“, sagt Böhmler, „doch das Feedback ist positiv.“ Der Einzelhandel, die Ausstellerinnen und Aussteller und auch die Gäste des Ostermarktes seien vergangenes Jahr zufrieden gewesen.

Auch in diesem Jahr zeigten sich die Besucherinnen und Besucher begeistert. „Es ist schön, dass es jetzt so viele Künstler auf dem Markt gibt“, sagt eine Frau. Ihre Tochter habe sie überredet, auf den Markt zu gehen.

Die Tanzschulen Fun & Dance und das Contemp Dance Center zeigen ihr Können

Und auch die aktuellen Themen unserer Zeit, wie Fitness und Mobilität, rücken beim Ostermarkt weiter in den Vordergrund. Und das mit Waiblinger Vereinen: Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) informierte die Besucherinnen und Besucher vor der Sparkasse. In der Langen Straße zeigten die Tanzschulen Fun & Dance und das Contemp Dance Center, was sie zu bieten haben. Und das neue Konzept geht auf: Neben vielen Familien sind auch einige junge Leute bereits zur frühen Mittagszeit auf dem Markt unterwegs.