Innenstadt Waiblingen: Warum „Saafi Et & Döner“ seit Sommer 2022 leer steht

„Ich habe meine Liebe hier reingesteckt“: Mustafa Silsüpür (52) hat einst im Oktober 2020 sein Döner-Lokal in der Langen Straße 35 in der Innenstadt von Waiblingen eröffnet. „Saafi Et & Döner“ nannte er den Laden, das heißt auf Deutsch so viel wie „Reines Fleisch und Döner“. Der Umbau des ehemaligen Gebäudes der Bäckerei Haag dauerte elf Monate. „Ich habe hier 200.000 Euro reingesteckt“, sagt der Stuttgarter. Anfang Juli 2022 schloss er das Döner-Lokal, seither steht es leer – nun spricht Mustafa Silsüpür erstmals über die Gründe für diese Entscheidung.

Wegen Corona verschob sich die Eröffnung von „Saafi Et & Döner“

Mustafa Silsüpür betrieb bis in die 1990er Jahre schon mal ein Dönerlokal, damals noch in Stuttgart. Seit langem arbeitet er aber nun schon für die Staatstheater Stuttgart, die Eröffnung von „Saafi Et & Döner“ in Waiblingen sah er als Investition in die Zukunft seiner Kinder. „Es war mein Wunsch, für meine Söhne ein Lokal zu kaufen“, sagte er bereits Ende 2019 unserer Redaktion. Damals hatte er vor, im März 2020 das Lokal in der Langen Straße zu eröffnen – doch die Corona-Pandemie verhinderte dies letztlich. Die Eröffnung verschob sich auf Oktober 2020.

Respekt für die Entscheidung der Söhne: „Ich kann nicht zwingen“

Anfangs, erzählt Mustafa Silsüpür, habe einer seiner Söhne noch mitgeholfen, gemeinsam mit der Ehefrau von Mustafa Silsüpür und einem Mitarbeiter. Dann aber hat sich laut dem 52-Jährigen gezeigt, dass keiner der drei Söhne seine Zukunft als Chef des Döner-Lokals sieht. Sie hätten sich alle für andere Berufe entschieden. Mustafa Silsüpür betont, dass er diesen Entschluss der Kinder respektiere. „Ich kann nicht zwingen. Sie sollen Freude haben.“

Mustafa Silsüpür: Niemand ist bisher bereit gewesen, als Pächter auch die Ablöse zu zahlen

Für den Stuttgarter war damit aber klar, dass er das Döner-Lokal in der Langen Straße schließen möchte. Am 3. Juli 2022 habe er zugemacht, nun sucht er seitdem einen Pächter für das Lokal. Am Eingang hängt ein Zettel, darauf steht „Restaurant zu vermieten mit Ablöse“. Auch die Handynummer von Mustafa Silsüpür (01 51/24 18 83 87) wird dort genannt. Der 52-Jährige hat laut eigener Aussage schon viele Angebote von Leuten erhalten, die den Döner-Laden übernehmen wollen. Zustande kam aber bisher nichts. Mustafa Silsüpür erklärt das damit, dass niemand bereit gewesen sei, als Pächter die von ihm geforderte Ablöse zu zahlen. Auch wollten viele nur unter ihm als Chef das Lokal führen. Mustafa Silsüpür möchte aber in Zukunft nur noch der Vermieter sein.

Das 105 Quadratmeter große Lokal muss natürlich kein Döner-Laden bleiben. Eine andere Gastronomie wäre für Mustafa Silsüpür genauso möglich. Wer vorhat einzusteigen, der könnte dort laut dem 52-Jährigen sofort loslegen. Vor der Eröffnung, sagt er, habe er alles neu gekauft.

Stolz zeigt Mustafa Silsüpür seinen Hähnchengrill, in dem 18 bis 20 Hähnchen gleichzeitig Platz haben sollen, dazu die Fritteuse für die Pommes, die Dönerspieße, den Pizzaofen, die Teigmaschine und die Industriespülmaschine. Den Pizzaofen hat der Stuttgarter immer elektrisch betreiben lassen, ein Gas-Pizzaofen könnte dort aber auch eingebaut werden. Decke, Lüftungen, Strom, alles habe er seinerzeit neu machen lassen, betont der 52-Jährige.

Es gibt zwei Toiletten, ein Büro und einen Keller, dazu noch einen Nebenraum und einen sehr großen Kühlschrank sowie eine Kühltruhe. Sechs Monitore zeigen den Gästen elektronisch an, welche Gerichte es zu kaufen gibt. Innen hat das Lokal zwölf Sitzplätze, dazu kommen zwei Stehtische im überdachten Bereich vor der Eingangstür. In der Fußgängerzone direkt vorm Laden hat Mustafa Silsüpür auch immer einige Tische aufgestellt.

Mustafa Silsüpür will Eigentümer bleiben – auch von den Mietwohnungen

An einen Verkauf des Gebäudes denkt er derzeit nicht. „Ich bleibe der Eigentümer.“ Oben im Gebäude in der Langen Straße 35 befinden sich auch zwei Wohnungen, die Mustafa Silsüpür gehören und vermietet werden. Das soll laut dem Stuttgarter auch so weiterlaufen. Der neue Pächter soll auch keinen Zeitmietvertrag erhalten, sondern einen unbefristeten Vertrag.