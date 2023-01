Jobclub der Salier-GMS Waiblingen: Schüler üben Bewerbungsgespräche

„Ich hab’ einen Arbeitsvertrag bei der AOK bekommen“: Glückstrahlend kommt Alina von einem Bewerbungsgespräch zurück. Der „Arbeitsvertrag“ ist aber nur fiktiv und Teil eines berufsbiografischen Planspiels, veranstaltet von Dietmar Höflich, Schulsozialarbeiter am Salier-Schulzentrum Waiblingen.

Dank Unterstützung der Volksbank Stuttgart konnte die Schulsozialarbeit am Salier-Schulzentrum Waiblingen jüngst in den Räumen der Volksbank erneut zwei Jobclubs veranstalten. Jobclub ist ein Planspiel zur Berufsorientierung, an dem die Klassen 9.1 und 9.2 der Salier-Gemeinschaftsschule Waiblingen teilnahmen. Die Schüler kamen laut Pressemitteilung so gekleidet, wie sie sich auch zu einem echten Bewerbungsgespräch anziehen würden. Das war für manche noch sehr ungewohnt. Hier und da sah man vereinzelt noch Kapuzenpullis.

Fiktiver Ausbildungsvertrag

An einer der zehn Planspielstationen bewarben sich die Schüler für ihren Wunschberuf. Das Besondere am Jobclub ist, dass sie hier Profis gegenübersitzen, die im „richtigen“ Leben selber in diversen Berufen ausbilden, die also wissen, worauf es ankommt. Auch daran müssen sich einige Schülerinnen und Schüler erst noch gewöhnen, dass sie mit „Sie“ und nicht mehr mit „Du“ angeredet werden. Nach dem Bewerbungsgespräch erhielten die künftigen Auszubildenden direkt eine Rückmeldung über ihr Auftreten und auch darüber, wie realistisch ihr Berufswunsch ist. Die Firmenvertreter hatten zu entscheiden, ob sie den Bewerbern auch in Wirklichkeit einen Ausbildungsplatz anbieten würden. Nur in dem Fall erhielten die Schüler im Planspiel einen fiktiven Ausbildungsvertrag. Von dieser Realitätsnähe lebt das Planspiel.

Nicht bei allen lief es laut Pressemitteilung so glatt wie bei Alina, die nach dem Ausbildungsvertrag sogar noch einen Vertrag für einen anschließenden Arbeitsplatz ergattern konnte. Im Planspiel war die 14-Jährige dann schon 19 Jahre alt. Manche mussten erst noch mal zur Station Berufsberatung, um mit Sven Varga, Berufsberater der Arbeitsagentur, ihre Berufswünsche zu überdenken. Andere konnten sich an der Station Berufsinformationszentrum über Inhalte und Anforderungen des Wunschberufs informieren, wenn hier noch Lücken deutlich wurden. Zum Planspiel Jobclub gehörten außerdem die Stationen Eignungstest, weiterführende Schulen und die Beratungsstelle, bei der man sich vertraulich Tipps für persönliche Probleme holen konnte.

Rechtschreibung in Bewerbungsunterlagen kann noch verbessert werden

Nach dreistündigem Planspiel waren laut Pressemitteilung sowohl die Schülerinnen und Schüler ziemlich erschöpft als auch die Erwachsenen. Großes Lob sei von den Erwachsenen an beiden Tagen über das freundliche Auftreten und die Ernsthaftigkeit gekommen, mit der die Schülerinnen und Schüler an die Sache herangegangen seien. Was manche noch verbessern könnten, so die Profis aus der Praxis, sei die Rechtschreibung in den Bewerbungsunterlagen, das Wissen über den Beruf selbst, aber auch über die Firma.

Dewi Evans, Leiter des Bildungszentrums Bau in Remshalden-Geradstetten, bot den Schülern am Ende noch an, dass sie gerne bei ihnen ein Praktikum machen können. Die Baubranche suche händeringend nach Fachkräften. Einigen der Schüler habe er versucht, den Beruf des Baugeräteführers nahezubringen. Und tatsächlich überlegen sich nun einige, ob sie von ihrem ursprünglichen Berufswunsch Kraftfahrzeugmechatroniker abrücken. Der Beruf des Kfz-Mechatronikers ist bei Jungs seit Jahren sehr begehrt, wegen hoher Nachfrage vergleichsweise aber nicht so leicht zu erreichen.

Mitgemacht haben beim Jobclub Firmen, Schulen, die Agentur für Arbeit, die Caritas und die Stadt Waiblingen

Am Jobclub waren beteiligt die Klassen 9.1 und 9.2 der Salier-Gemeinschaftsschule, die Scholz-Akademie Weinstadt, das Bildungszentrum Bau Geradstetten, das BBW, das Alexander-Stift Kernen, die Stadt Waiblingen, die AOK Ludwigsburg-Rems-Murr, die Agentur für Arbeit, die Berufsberatung Waiblingen, die Gewerbliche Schule, die Beratungsstelle für Familien und Jugendliche, die Psychologische Beratungsstelle der Caritas in Waiblingen und die Schulsozialarbeit und Mobile Jugendarbeit der Kinder- und Jugendförderung.