Neustart für das ehemalige „Iguana“: An diesem Donnerstag (7. Oktober) eröffnet das neue „Joe Peña’s“ in der Waiblinger Marktgasse. Läden der Franchise-Marke gibt es bereits an neun Standorten, darunter auch in Stuttgart, Ludwigsburg und Schorndorf.

Mit der „Joe Peña’s“-Filiale will Inhaber Matthias Hönes eine Lücke in Waiblingens Gastronomielandschaft schließen. „Ich erhoffe mir davon einen Mehrwert für die Stadt“, so Hönes. Er betreibt das „Wirtshaus am Postplatz“ und das „CBC“ mit