Joe Peña’s in Waiblingen: Die neuen Betreiber bringen Erfahrung mit

Sie wollen dem „Joe Peña’s“ in der Marktgasse in Waiblingen neuen Schwung verleihen – und zwar mit vierfacher Kraft: Die Brüder Athanasios (37 Jahre), Nikos (31) und Kiriakos (33) Gountoulas sowie ihr Partner Vala Betikis (27) sind die neuen Betreiber der Waiblinger Niederlassung der Restaurant-Kette mit mexikanisch-texanischer Küche. Ihr Optimismus, dass die Übernahme ein Erfolg wird, kommt nicht von ungefähr.

Nachdem 2020 das in der Ausrichtung durchaus vergleichbare „Iguana“ geschlossen hatte – die Pächter Daniel Trick und Mario Diaz wollten sich auf den Forsthof im Bottwartal konzentrieren –, baute CBC-Chef Matthias Hönes die Räume um und verwandelte das Lokal in ein „Joe Peña’s“. Doch wegen der Corona-Pandemie blieb das neue Restaurant über Monate geschlossen, noch dazu gestaltete sich die personelle Situation infolge der Pandemie schwierig.

Mehr Sonderaktionen, leicht höhere Preise

Aus Backnang bringen die neuen Betreiber einiges an Erfahrung mit, denn seit fünf Jahren führen sie bereits den dortigen Standort direkt an der Murr. Ihr Chefkoch wirkt jetzt in Waiblingen, und auch sonst hat sich seit Anfang März schon einiges geändert. So gibt’s an fast jedem Tag Sonderaktionen wie „Happy Hour all Night“ mit verbilligten Getränken am ganzen Montagabend oder den „Taco Tuesday“ am Dienstag. Sie änderten die Speisekarte, indem sie aus dem Repertoire der „Joe Peña’s“-Gerichte diejenigen auswählten, die auch in Backnang beliebt sind. Geändert haben sich allerdings auch die Preise, die je nach Gericht um 50 Cent bis einen Euro angehoben wurden.

„Joe Peña’s“-Konzept fast ein Selbstläufer

Schon länger war das Quartett auf der Suche nach einem zweiten Standort. Waiblingen passt aus ihrer Sicht ideal, zumal die Distanz bis Backnang nicht riesig ist und andererseits kein ähnliches Restaurant in unmittelbarer Nähe existiere. Weitere „Joe Peña’s“-Filialen gibt es unter anderem in Schorndorf, Stuttgart, Ludwigsburg und Esslingen. Die Texmex-Küche hat viele Fans. Wenn man wisse, worauf man achten müsse, sei das Konzept fast ein Selbstläufer, meint Nikos Gountoulas. Mit der Innenstadt-Lage eigne sich der Waiblinger Standort „perfekt“ als Treffpunkt. Das zeige sich schon jetzt in den ersten Wochen.

Gegenüber ihrem Vorgänger können die Partner einen klaren Vorteil ins Spiel bringen: Sie sind zu viert und können sich aufteilen. „So ist immer mindestens einer von uns vor Ort.“ Zu sehen, wie der Betrieb in der Praxis läuft, sei unheimlich wichtig.