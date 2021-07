Einige Tage vor der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September 2021, werden die Schüler der Kaufmännischen Schule Waiblingen entscheiden, welcher Partei sie ihre Stimme geben. Katharina Mühleisen (38), die seit Mai die erste Demokratie-Beauftragte der Schule ist, organisiert für den Zeitraum vom 16. bis 22. September an der Schule eine fiktive Bundestagswahl. Diese findet im Rahmen der bundesweiten Juniorwahl statt, an der aktuell mehr als 4200 Schulen teilnehmen. Diese existiert seit 1999,