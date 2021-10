Dass er wie andere Künstler wegen Corona finanzielle Hilfe gebraucht hat, kann der Waiblinger Maler Wolfgang Neumann (44) nicht sagen. Er lebt schließlich nicht allein von der Kunst, sondern ist noch Lehrbeauftragter an der Pädagogischen Hochschule (PH) in Ludwigsburg und Kunsterzieher an einem Stuttgarter Gymnasium mit Kunstprofil. „Das ist ein Sicherheitsunterschied.“

Er weiß von Kollegen, die als Solo-Selbstständige ums Überleben kämpften und überlegten, die Corona-Soforthilfe zu