Kein Internet, kein Festnetz-Telefon: Störung bei Vodafone in Waiblingen (2.6.)

Kein Internet, kein Fernsehen, kein Festnetz-Telefon: Auf Facebook haben am Donnerstag (02.06.) viele Nutzer aus Waiblingen über Störungen im Vodafone-Netz geklagt. In der Region ist es nicht das erste Mal in diesem Jahr, so war etwa Winnenden im Februar 2022 betroffen. In Kernen gab es im Dezember 2021 einen Ausfall.

Volker Petendorf von der Vodafone-Pressestelle gab am Donnerstagmittag auf Nachfrage bekannt, dass insgesamt 12 000 Haushalte in der Region betroffen waren. Ausgangspunkt war eine Störung in Göppingen, die gegen 6 Uhr morgens begann und dann immer weitere Kreise zog.

Das defekte Bauteil in Göppingen wurde am 2. Juni um 8.50 Uhr ausgetauscht

Laut Volker Petendorf hatten nicht alle Vodafone-Kunden in dem betroffenen Gebiet einen Ausfall bei Internet, TV und Festnetz-Telefon. Gegen 8.50 Uhr sei dann das defekte Bauteil in Göppingen ausgetauscht worden. Die Kunden bekamen dabei laut dem Vodafone-Sprecher nicht auf einen Schlag wieder alle ihr Internet, ihr Telefonnetz und ihr Kabelfernsehen, sondern Zug um Zug. Um 9.40 Uhr sei dann der letzte betroffene Kunde wieder online gewesen.

Volker Petendorf weiß, dass solch ein Ausfall die Menschen natürlich hart trifft. Wer etwa im Home-Office arbeitet, braucht dringend ein funktionierendes Internet. „Wir bitten um Entschuldigung.“