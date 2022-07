Keine Hebamme? Hilfe im Waiblinger Familienzentrum „Karo“

Gebären ohne Hebamme - das können sich die meisten Frauen nicht vorstellen. Immer öfter jedoch scheitern Schwangere daran, die Hilfe von einer Hebamme nach der Geburt in Anspruch nehmen zu können. Daher hat Pro Familia Waiblingen in Kooperation mit dem Familienzentrum Karo ein neues Projekt ins Leben gerufen: „Hebamme im Karo“ startet am 1. August.

Dr. Agnes Perjesi, Leiterin der Beratungsstelle Pro Familia in Waiblingen, erläutert: „Studien haben gezeigt, dass sehr viele Frauen keine Hebamme gefunden haben, die sie über den Geburtsvorbereitungskurs hinaus - also in den wirklich hilfebedürftigen Situationen nach der Geburt und im Wochenbett - betreuen konnte. Für sozial benachteiligte Frauen oder Menschen mit geringeren Deutschkenntnissen ist es noch schwieriger, eine Hebamme zu finden. Genau da soll unser Projekt in Waiblingen Abhilfe schaffen.“

Stihl-Stiftung finanziert das Projekt

Schwangere können ihre Vorsorgetermine, Nöte und Sorgen nicht uneingeschränkt hinausschieben. „Hebamme im Karo“ möchte Schwangeren „Erste-Hilfe“ durch eine Hebamme in einer niedrigschwelligen Form anbieten. Durch kollegiale Vernetzung sollen Versorgungsmöglichkeiten für Schwangere ohne Hebamme gefunden werden. Bei Bedarf für besondere Unterstützung kann Kontakt zu Familienhebammen, zu den Frühen Hilfen oder weiterführenden Beratungs- und Hilfeangeboten hergestellt werden.

Zukünftig soll zudem ein Raum für kooperierende Hebammen zur Verfügung gestellt werden, um einige Hebammenleistungen direkt vor Ort im Karo erbringen zu können. Die Eva-Mayr-Stihl Stiftung unterstützt das Projekt mit 60 000 Euro über drei Jahre. „Bisher haben wir uns in Waiblingen vor allem auf unseren Förderschwerpunkt Kunst & Kultur konzentriert. Die Idee „Hebamme im Karo“ passt gut zu unserem Förderschwerpunkt Medizin. Mit unserer Förderung wollen wir hilfebedürftige Frauen und Familien unterstützen, die in einer körperlichen wie psychischen Ausnahmesituation gezielte Hilfe benötigen“, sagt Michael von Winning, Vorstandsmitglied der Eva-Mayr-Stihl Stiftung.