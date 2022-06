Kinderbetreuung in Waiblingen: Bürgermeister Ian Schölzel ehrt neue Tageseltern

Nicht nur in Kitas werden kleine Kinder betreut, auch Tageseltern spielen eine wichtige Rolle: Seit 2020 haben 20 Frauen und ein Mann die Qualifizierung als Tagespflegeperson abgeschlossen. Dafür sind sie nun von Ian Schölzel, Erster Bürgermeister von Waiblingen, und der Tageselternverein-Vorsitzenden Gisela Stecher geehrt worden. Coronabedingt fand der offizielle Termin erst jetzt vor dem Familienzentrum Karo in Waiblingen statt.

Manche der Tagespflegepersonen waren bereits Fachkräfte im Erziehungsbereich oder schon als Tageseltern tätig - ihre Qualifizierung war daher weniger umfangreich als die der ganz Neuen: Fachkräfte benötigen laut Gisela Stecher nur 50 Unterrichtseinheiten, um Tageseltern zu werden.

Eine Teilnehmerin hat aufgestockt, auf ihre schon absolvierten 160 Einheiten sattelte sie noch mal 140 auf. Andere haben das komplette Programm durchlaufen.

Aktuell läuft laut Gisela Stecher ein weiterer Kurs. Ein neuer beginnt im September.

Am 14. Juli gibt es eine Infoveranstaltung . Die nächste Infoveranstaltung findet am Donnerstag, 14. Juli, statt. Details dazu erhalten Interessierte nach E-Mail an info@tageselternververein-wn.de