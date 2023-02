Kinderfasching, Vorlesen und Kabarett: Das ist in Waiblingen geboten

In der Stadtbücherei Waiblingen wird wieder vorgelesen: Am Freitag, 10. Februar, um 16 Uhr, lädt Oya Celep zum „Geschichtenparadies – Hikaye Cenneti“ ein und liest auf Deutsch und Türkisch vor. Die Veranstaltung ist für Kinder ab vier Jahre geeignet. Der Eintritt ist frei.

TB Beinstein veranstaltet Kinderfasching

Am Samstag, 11. Februar, lädt der TB Beinstein von 14.11 bis 17 Uhr zum traditionellen Kinderfasching ein. In der Beinsteiner Halle gibt es ein Spiel- und Unterhaltungsprogramm für die Kinder von zwei bis zehn Jahren, welches in Kooperation vom Kinderturnteam und der „Young School Dance“ gestaltet wurde. Wie der Verein mitteilt, ist auch die Tanzgarde der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft zu Gast. Einlass ist ab 13.45 Uhr, der Eintritt kostet pro Person einen Euro. Im Foyer der Halle wird mit Kaffee, Kuchen und Getränken bewirtet.

Florian Schroeder zu Gast im Bürgerzentrum Waiblingen

Der Kabarettist, Fernseh-und Radiomoderator Florian Schroeder kehrt am Samstag, 11. Februar, mit seinem aktuellen Programm „Neustart“ nach Waiblingen zurück. Sein Debüt in Waiblingen hatte er bereits beim Waiblinger Kultursommer 2021. Es gibt noch Tickets für die Veranstaltung im Bürgerzentrum. Diese sind unter https://waiblingen.eventim-inhouse.de/webshop/webticket/eventlist oder bei der Touristinformation Waiblingen (i-Punkt), Scheuerngasse 4, 71332 Waiblingen, erhältlich. Die Karten kosten 28 Euro.