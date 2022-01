Teilweise bis zu acht Stunden verbringen unsere Kleinen täglich im Kindergarten. Da fragt sich das ein oder andere Elternteil sicherlich, was die eigenen Sprösslinge den ganzen Tag so treiben. Wir haben Felix Koch (27), Erzieher und stellvertretender Leiter des Kinderhauses Im Sämann in Waiblingen, einen Tag lang begleitet.

Eines vorweg: Langweilig wird es einem in diesem Beruf definitiv nicht. Basteln, Bauklötze bauen oder puzzeln – die Kleinen wollen stets etwas anderes