"Klassisch": Feuerwehr Waiblingen holt Katze vom Baum

Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen war am Montag dreimal im Einsatz – unter anderem holte sie eine Katze, die wohl schon längere Zeit auf einem Baum festsaß, mittels Drehleiter zurück auf den Boden.

Zu diesem „klassischen Feuerwehrthema“, wie Pressesprecher Nick Bley scherzt, wurde die Waiblinger Wehr am Montag um 16.30 Uhr gerufen. Eine besorgte Frau habe am Telefon von der misslichen Lage der Katze berichtet – diese habe sie schon seit zwei Tagen auf dem Baum im Hasenweg gesehen.

Zwar kommen Katzen laut Feuerwehrsprecher Bley in der Regel von alleine wieder von Bäumen herunter. In diesem Fall hat sich die Feuerwehr angesichts der gemeldeten Zeitspanne aber zum Rettungseinsatz entschieden.

Spezielle Schutzkleidung tragen die Tierretter, wenn es um Katzen geht, übrigens nicht. Da genüge in der Regel die normale Einsatzkleidung. Bei anderen Tieren, etwa einem Dachs, legen die Feuerwehr-Leute aber spezielle Handschuhe an, zum Schutz vor Kratz- und Bisswunden.

Unmittelbar nach diesem Einsatz wurde die Feuerwehr dann in die Andreas-Stihl-Straße gerufen. Dort hatte laut Bley in einem Logistik-Gebäude von Stihl eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Es handelte sich aber um einen Fehlalarm.

Bereits am Vormittag, kurz vor 11 Uhr, war die Feuerwehr in der Kappelbergstraße im Einsatz, um den Rettungsdienst zu unterstützen. Eine ältere Frau war in ihrer Wohnung im zweiten Stock gestürzt und hatte sich laut Bley den Unterschenkel gebrochen. Die Feuerwehr holte sie per Drehleiter aus der Wohnung, um sie möglichst schonend nach unten zu bringen. Die Frau wurde danach ins Krankenhaus gefahren.