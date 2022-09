Kleine „Sofortmaßnahmen“ für Radler in Waiblingen - was ist geplant?

Das Fahrrad soll als Verkehrsmittel immer wichtiger werden. Darin sind sich die meisten einig – wie das aber gelingt, ist umstritten. In Waiblingen soll ein Radverkehrskonzept helfen, doch damit geht es nur langsam voran. Die Stadt kann eine eigens geschaffene Stelle nicht besetzen. Nun soll es immerhin einige relativ leicht umsetzbare Sofortmaßnahmen geben, um Radfahrern entgegenzukommen. Was ist geplant – und was nicht?

Die örtlichen Gruppen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und des Vereins „ProVelo“ haben jede Menge Verbesserungswünsche. Manche Stellen in Waiblingen stufen sie als gefährlich für Radfahrer ein, andere schlicht als unbequem. Bei der jährlichen politischen Radtour mit Stadträten und der Rathaus-Spitze um Oberbürgermeister Sebastian Wolf haben die Rad-Aktivisten mehrere Stellen kritisiert. Was stört sie? Und was folgt daraus? Baubürgermeister Dieter Schienmann hat teilgenommen – und unserer Redaktion seine Sicht dargelegt.

Kreuzung Alter Postplatz/Mayenner Straße : Zeigt die Ampel für den Verkehr aus Richtung Mayenner Straße Rot, können sich Radfahrer zum Geradeausfahren oder zum Rechtsabbiegen auf zwei rot markierte Flächen („roter Teppich“) stellen. Sie haben dann einen Vorsprung vor Autos und werden beim Anfahren besser gesehen. Laut ADFC/ProVelo-Vertreter Andreas Schwager sind die Flächen aber zu klein, es passe je nur ein Fahrrad darauf. Der Vorschlag: die Fläche über die gesamte Fahrbahnbreite markieren. Baubürgermeister Schienmann sagt dazu: Dies werde geprüft. Gleiches gilt für den Wunsch, den auch der Gemeinderat bereits befürwortet hat, an dieser Ampel einen grünen Pfeil für rechtsabbiegende Radler anzubringen. Sie dürften dann auch bei Rot abbiegen. Ob das hier sicher möglich ist, müsse fachlich geprüft werden, sagt der Baubürgermeister.

Die beiden letzten Punkte, Karo-Winkelstein und Sackgassen-Randstein, sollen laut Schienmann auf einer Art Liste von „Sofortmaßnahmen“ landen. Dies wolle man schnell umsetzen.

Treppe in Heinrich-Küderli-Straße soll weg - Umsetzung zieht sich

Nicht sofort, aber bald wolle die Stadt außerdem eine schon vergangenes Jahr vom Rat beschlossene Maßnahme umsetzen, die ADFC/ProVelo nun erneut eingefordert haben: In der Heinrich-Küderli-Straße soll die Treppenanlage auf Höhe der Staufer-Schule zurückgebaut werden. Der Höhenunterschied soll über die lange Strecke stufenfrei verzogen werden, damit Radfahrer ohne Absteigen durchfahren können. Die Planung sei etwas aufwendig, die Verwaltung sei einfach noch nicht zur Umsetzung gekommen, so der Baubürgermeister. Spätestens im Laufe des Jahres 2023 soll es dann klappen.

Rötepark: Gefahrenstelle durch Metallbänder

Und schließlich will die Stadt noch „kurzfristig“ im Rötepark, an der Baustelle für Wohngebäude, Kita und Sporthalle, die Schotterung am Radweg auffüttern. Dort liegen Metallbänder, um die asphaltierten von den geschotterten Bereichen abzugrenzen. Durch die Nutzung liegen diese Bänder etwas frei, so Schienmann. Das sei eine Gefahrenstelle für Radler. Die soll nun rasch verschwinden.

Der Baubürgermeister stellt Fahrradfahrern also durchaus einige Verbesserungen in Aussicht. Für den großen Wurf soll es ein Radverkehrskonzept geben. Doch die Stelle des Koordinators ist seit einem Jahr ausgeschrieben.