Klimagerät in Brand geraten: Feuerwehreinsatz in Waiblingen-Hegnach (21.7)

Am Donnerstag, 21. Juli, wurde die Feuerwehr Waiblingen zu einem Einsatz in die Kirchstraße gerufen. Gegen 18.38 Uhr sei dort ein Schuppenbrand gemeldet worden. „Es geriet ein Klimagerät in Brand“, schreibt die Feuerwehr auf ihrem Twitter-Kanal.

Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort kam, so schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung, hatte der Bewohner das Gerät bereits weitestgehend gelöscht. Durch das schnelle Eingreifen wurde lediglich die Klimaanlage selbst beschädigt. Laut Polizeibericht wird ein technischer Defekt vermutet und der entstandene Schaden auf 500 Euro geschätzt.