Das ist neu: Für eine Klima-Demo wird die Straße freigeräumt. Wenn auch nur zur Hälfte.

Eine Spur der Bahnhofstraße in Waiblingen war jedenfalls am Freitag (24. September) kurz vor Mittag für Demonstrant/-innen reserviert. Sie bildeten einen langen Zug vom Alten Postplatz bis zum Bahnhof. Dort stiegen schlussendlich alle in die S-Bahn, um sich den Kundgebungen in Stuttgart anzuschließen.

Eine halbe Straße für den Klimaschutz – schon ganz schön symbolhaft wirkt das. Halbe Sachen