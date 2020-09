Trauben, Äpfel, Karotten, Kartoffeln und Kürbis: „Die Herbstfrüchte sind das Tollste“, findet Gesundheitspädagogin Gabriele Sigloch. In ihren Kochkursen an der Volkshochschule Unteres Remstal ist es ihr besonders wichtig, mit regionalen und gesunden Zutaten zu kochen. „Ich verwende nichts Exotisches und auch keine Gewürze, die extra für ein bestimmtes Rezept gekauft werden müssten.“ Mit Gerichten, die nicht so aufwendig sind, möchte sie an die saisonale Küche heranführen – alle ihre Menüs