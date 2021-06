Gleich mehrere Einsätze hatte die Feuerwehr Waiblingen am Dienstag. Einmal rückte sie in der Früh wegen einer Brandmeldeanlage beim Remspark in Waiblingen-Süd aus, dann am späten Vormittag half sie einem Jungen, der seinen Kopf in einen Topf eingeklemmt hatte – und abends musste sie wegen einer unter Wasser stehenden Wohnung im Narzissenweg in Hegnach ausrücken.

Die Alarmierung beim ersten Einsatz am Remspark erfolgte um 6.13 Uhr. Es handelte sich laut Nick Bley von der Feuerwehr