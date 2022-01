Auf der Korber Höhe in Waiblingen können sich am Dienstag, 25. Januar, Menschen ohne Termin impfen lassen – und zwar von zwei mobilen Impfteams des Landratsamts. Die Bürgeraktion Korber Höhe stellt dafür ihre Räume in der Salierstraße 7/3 bereit.

Geimpft wird von 9 bis 15.30 Uhr. Laut Winfried Koch, dem Vorsitzenden der Bürgeraktion Korber Höhe, sind rund 40 Impfungen pro Stunde möglich. Organisatorisch stark beteiligt ist bei der Impfaktion auch die Stadt Waiblingen.

Das