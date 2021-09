Zum Trocknen aufgehängte Wäsche verrät’s: Die ersten Wohnungen auf dem Areal des ehemaligen Krankenhauses Waiblingen sind seit ein paar Wochen bezogen. Nach diesen ersten Wohnungen des Siedlungswerks Stuttgart stehen nun auch die der Kreisbaugesellschaft kurz vor der Fertigstellung. Zum 1. Oktober können die neuen Bewohner einziehen. Die viergruppige städtische Kita wird kurz darauf am 4. Oktober ihren Betrieb aufnehmen. Noch in der Warteschleife steckt der Bau neuer Mietwohnungen unten an