In Hegnach und Bittenfeld werden im Sommer 2021 die Sparkassen-Filialen in Selbstbedienungsfilialen umgewandelt – in Neustadt sind sie schon einen Schritt weiter: Dort wurden der Geldautomat, das Terminal zum Überweisen und der Konto-Auszugdrucker abgebaut.

Sparkassen-Kundin Gertrud Knopp ist deshalb sauer: Sie wurde nach eigenen Angaben weder per Mail noch per Brief über das Vorhaben informiert. Lediglich ein Zettel vor Ort klärte sie auf. An die Adresse der Bittenfelder und