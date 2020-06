Leere Strände wegen Corona? Nicht in Waiblingen. Dort tummeln sich bei Sonnenschein am Samstag ungezählte Freizeithungrige am Remsstrand. Auch an den anderen „Hotspots“ in der Talaue legen viele einen Kurzurlaub vor der Haustür ein.

Sich gegenseitig mit Wasser bespritzen, mit den Füßen im Sand grubeln, barfuß laufen, im Wasser waten oder das „Trocken“-Programm mit Skaten, Sandeln, Hüpfen, Rutschen, Klettern, Golfen – die Talaue ist ein Mekka für Freizeittouristen. Überall ist am