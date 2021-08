Gleich zu drei Einsätzen wurde die Feuerwehr Waiblingen am vergangenen Wochenende gerufen.

Am Sonntagmorgen (08.08.) gegen 3 Uhr wurde die Feuerwehr in die Maybachstraße gerufen. Dort war unweit der Straße ein Lagerfeuer zuvor nicht komplett gelöscht worden, so dass der Wind das Feuer neu entfacht hatte. „Es gab einen Funkenflug über die Wiese“, berichtet Kommandant der Gesamtwehr Jochen Wolf. Die Feuerstelle sei zu dem Zeitpunkt unbeaufsichtigt gewesen. Es bestand die Gefahr, dass