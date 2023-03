"Langsam nervt's": Eltern-Stimmen zu Kita-Streiks in Waiblingen und Umgebung

Die Gewerkschaft Verdi hat wieder zu Warnstreiks gerufen – auch in Waiblingen und Umgebung blieben am Mittwoch (22.3.) viele Kitas geschlossen oder boten lediglich Notbetreuung an. Verdi will nach eigenem Bekunden „ordentlich Druck auf die Arbeitgeber“ machen. Zu spüren bekommen ihn aber zunächst die Familien, die Lösungen für die Kinderbetreuung finden müssen. Wobei die Meinungen der Eltern zu den Streiks sehr auseinandergehen. Hier einige Stimmen von Müttern und Vätern.

Eine Mutter aus Neustadt, die selbst Erzieherin ist, äußert sich so: „Ich finde die Streiks sehr gut. Bei all den Aufgaben, die wir haben, und bei dem immer wieder kehrenden Personalmangel, finde ich mehr Wertschätzung für uns positiv.“ Ralf Müller aus Waiblingen stimmt zu: „Die verdienen einfach viel zu wenig und dürfen gerne auf sich aufmerksam machen.“ Erzieherinnen und Erziehern leisteten einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft, und Deutschland sollte nach dem Beispiel skandinavischer Länder mehr in die frühkindliche Bildung investieren, zumal während dieser Phase in den Kindern wichtige Grundlagen gelegt würden.

Glücklich, wer Großeltern vor Ort hat

Die eigenen Kinder gehen zwar mittlerweile in die Schule, doch auch, als sie noch die Kita besuchten, habe die Familie die Streiks unterstützt. Sie hatte das Glück, dass die Großeltern die Kinder betreuen konnten. „Ich habe auch Verständnis, wenn Eltern mittlerweile genervt sind, die diesen Luxus nicht haben.“

Kalman Kando aus Weinstadt bezweifelt, dass die Verdi-Streiks ihre Berechtigung haben. „Diese Streiks in öffentlichen Einrichtungen, oder wenn der öffentliche Verkehr zum Stillstand kommt, das nimmt doch bewusst und willentlich das ganze Chaos und Folgekosten von Firmen und der Gesellschaft ins Kalkül.“ Ohnehin sei die Gesamtsituation durch Inflation, Personalmangel überall und übermäßige Störungen im öffentlichen Verkehr schon ziemlich angespannt. „Und gefühlt folgt eine Demonstration der nächsten.“

Immer wieder sind Eltern die Leidtragenden

Dank familiären Netzwerks und beruflicher Selbstständigkeit könne seine Familie Streiktage bewältigen, sagt Maximilian Freiherr von Gaisberg-Schöckingen aus Weinstadt. Aber: „Langsam nervt es, dass immer wieder die Eltern die Notleidenden sind.“

Anders als in den Streiks des letzten Jahres, in denen Sonderrechte für die Mitarbeiter der Einrichtungen erzwungen worden seien, gehe es aktuell um das allgemeine Lohngefüge des öffentlichen Dienstes. Hier immer wieder die Einrichtungen zu bestreiken, treffe nicht die Verwaltung, vielmehr werde das Problem auf die Eltern verlagert, die durch Streiks in den vergangenen Jahren sowie verkürzte Öffnungszeiten in den Einrichtungen bereits beeinträchtigt wurden. „Eltern, die kein familiäres Netzwerk vor Ort haben respektive auch ihre Verpflichtung aus dem Arbeitsvertrag erfüllen müssen, sind die Leidtragenden.“

Home Office als familienfreundliche Option

Glücklich, wer einen fortschrittlichen Arbeitgeber hat: „Mein Arbeitgeber ist zum Glück sehr flexibel und ich kann stundenweise von daheim arbeiten, in solchen Ausnahmefällen dann auch mal abends“, schreibt eine Mutter an die Redaktion. Ebenso Melanie Lenz: „Mein Mann und ich arbeiten beide im Home-Office, haben familienfreundliche Arbeitgeber. So können wir uns die Betreuung gut aufteilen.“ Damit befänden sie sich freilich in einer „ziemlich privilegierten Position“.

Eltern sind am Limit

Anders ergeht’s einer Mutter aus Schorndorf:„Wir Eltern sind wütend, überfordert. Das ist ein Bruch in Beziehung Elternschaft zu Erzieherinnen.“ Es gebe nicht viel Verständnis angesichts „unverhältnismäßiger“ Forderungen. Für berufstätige Eltern ohne Großeltern im Ort seien die Streiks unzumutbar. Sie müsste dann abends die Arbeit im Home-Office nachholen oder Urlaub nehmen. „Und das nach Jahren Pandemie und nach einer krassen Krankenwelle diesen Winter – die Eltern sind eh schon am Limit.“

Was ihr zudem auffällt: Geredet werde nur über das Gehalt der Erzieherinnen, aber nicht über die Qualität der Arbeit und der Einrichtungen oder deren Ausstattung. Zudem stellt sie sich die Frage, wer die höheren Gehälter bezahlen soll, und kommt zum Schluss: „Ich finde den Streik kurzsichtig und egoistisch.“