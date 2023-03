Lastenräder-Verleih in Waiblingen: Wann geht es nun los?

In allen Waiblinger Ortschaften gibt es künftig wie bereits in der Kernstadt ein elektrisch angetriebenes Lastenfahrrad zum Ausleihen. Gerade hat für Interessierte ein Fahrtraining mit den „Urban Arrows“ eines niederländischen Herstellers stattgefunden.

Noch müssen Sharing-Willige sich aber etwas gedulden. Noch laufen die Installationsarbeiten für die Wallboxen, Schlossanker werden an den Ausleihstationen befestigt, erklärt Klaus Läpple, Abteilungsleiter Klimaschutz und Umwelt bei der Stadtverwaltung Waiblingen. In einer Ortschaft müsse auch „die Befestigung der Abstellfläche noch vollzogen werden“. Läpple geht davon aus, dass die Energieagentur Rems-Murr, die das Lastenrad-Projekt „LaRa“ kreisweit koordiniert, den Startschuss gibt, „sobald die Installationen fertig sind“. Er schätze aber, „dass realistischerweise nicht vor April gestartet werden kann“.

Wie berichtet, werden die Sharing-Stationen für die Transportfahrräder mit E-Motor hier eingerichtet: Rathaus Bittenfeld (Schulstraße 3); Rathaus Hegnach (Hauptstraße 64); Jugendzentrum Beinstein (Rathausstraße 13); Neustadt: Beim Pumphäusle (Neustadter Hauptstraße 59); Rathaus Hohenacker (Karl-Ziegler-Straße 17).

In der Kernstadt gibt es bereits ein städtisches Leih-Lastenrad: Es ist in der Marktgarage stationiert und kann über die Parkwärter ausgeliehen werden (0 71 51/90 59 45, parkwart@waiblingen.de). Die Kosten hier: je angefangene Stunde 1 Euro, maximal 10 Euro pro Tag. Für die neuen „LaRa“-Räder fallen eine Jahresgebühr (für Einzelpersonen 25 Euro, für Familien 35 Euro) sowie pro Stunde 1,20 Euro, für einen ganzen Tag 9 Euro an. Das Projekt wird vom Land und von der EU finanziell gefördert. Über die „LaRa“-App (www.laratogo.de) soll man die E-Fahrräder rund um die Uhr, sieben Tage die Woche leihen können.

Die Lastenräder der Marke „Urban Arrow“ stammen vom Hersteller Smart Urban Mobility aus den Niederlanden. Sie haben zwei Akkus à 500 Wh, die Reichweite soll laut Energieagentur bis zu 100 Kilometer betragen. Zuladung bis zu 125 Kilogramm.

OB Wolf: „Zuversichtlich, dass viele Menschen das nutzen werden“

Oberbürgermeister Sebastian Wolf begrüßt das Projekt: „Ich freue mich, dass das Angebot an Lastenrädern in Waiblingen noch weiter ausgedehnt wird, und bin zuversichtlich, dass viele Menschen diese umweltfreundliche Mobilitätsform nutzen werden“, so Wolf in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit Energieagentur und Allgemeinem Deutschen Fahrrad-Club (ADFC).

„Klimaschutz und nachhaltige Mobilität gehen Hand in Hand. Mehr Radverkehr, besonders als Alternative auf kurzen Strecken zum Pkw, leistet einen wichtigen Beitrag hin zu einer klimafreundlichen Mobilität“, sagt Baubürgermeister Dieter Schienmann. Er meint, dass das vielen Waiblingern schon bewusst sei, „denn im Stadtbild lassen sich immer mehr Lastenräder wahrnehmen“.

Abteilungsleiter Klaus Läpple fügt hinzu: „Ungefähr 40 Prozent aller Pkw-Fahrten im ländlichen Gebiet sind unter fünf Kilometer lang, und in Baden-Württemberg haben circa 25 Prozent aller Haushalte einen Zweitwagen. Mit dem Pedelec oder zum Transportieren von Lasten mit dem E-Lastenrad-Sharing lässt sich zumindest ein Teil dieser Kurzstrecken bewältigen.“

Und Jürgen Ehrmann, Vorsitzender des ADFC, der die Verwaltung sonst eher für die bisherige Mobilitätspolitik kritisiert, lobt: „Die Klimawende schaffen wir auch hier in Waiblingen mit mehr nachhaltiger Mobilität. Prima, dass wir vor Ort nun ein Angebot für ‚die letzte Meile‘ haben.“