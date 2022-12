Leerstand in Waiblinger Innenstadt: Nachfolge für Ex-Fielmann gefunden

Vor einem knappen Jahr ist Fielmann ins Postplatz-Forum umgezogen. Seither stehen die früheren Räume der Optikerkette im Gebäude Kurze Straße 40 leer. Nun hat der Eigentümer einen neuen Mieter gefunden, der voraussichtlich im Februar 2023 ein neues Geschäft in der Fußgängerzone eröffnen möchte. Um für die Phase des Übergangs etwas Ansprechenderes zu bieten als eine leere Immobilie, hat Besitzer Timo Kurz ein Schaufenster seines Online-Shops dieohrringe.de installiert. Dieser wird aber nicht etwa zur Nachfolge des bisherigen Fielmann-Standorts ausgebaut, wie er auf Anfrage der Redaktion versichert.

Internationales Lebensmittelgeschäft

Vielmehr möchte der neue Mieter ein Lebensmittelgeschäft mit internationalen Spezialitäten aus anderen Kontinenten eröffnen. Auch eine Frischetheke gehört zum Konzept. Die oberen Etagen hatte Fielmann für Labor und Werkstatt genutzt, für diese Räume gibt es bislang noch keine endgültige Lösung.

Sperrung der Langen Straße

Gleich ums Eck ist die Lange Straße weiterhin gesperrt. Die Bauarbeiten werden noch einige Monate in Anspruch nehmen, aber laut Auskunft der Pressestelle des Rathauses wird damit gerechnet, dass die Vollsperrung „vor dem Frühjahr“ – also in etwa im Februar, je nach Witterungsverlauf – aufgehoben werden kann. Das über viele Jahre vernachlässigte und leerstehende Gebäude Lange Straße 54 ist dort im Sommer abgebrochen worden. Gebaut wird ein Wohn- und Geschäftshaus mit Laden im Erdgeschoss.