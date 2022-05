Lehrer aus Waiblingen: Mathe-Abitur 2022 war "knackig", aber "machbar"

Über 2500 Online-Unterschriften hat die Petition „Zu schweres Mathe-Abitur 2022“ in Baden-Württemberg in einer Woche gesammelt. Was ist dran an den Vorwürfen der Abiturienten? Beim Salier-Gymnasium Waiblingen heißt es: Die schriftlichen Abi-Prüfungen im Fach Mathematik seien dieses Jahr tatsächlich anspruchsvoll gewesen, die Schüler mussten „knackige“ Aufgaben lösen. Für überzogen halten die Fachlehrkräfte die Aufgaben aber nicht, so Schulleiter Peter Schey auf Anfrage.

Die Kolleginnen und Kollegen hätten ihm rückgemeldet: Das Mathe-Abi 2022 war "machbar", wenn auch anspruchsvoll. Als Indiz für das hohe Niveau benennt Schey etwa, dass die Lehrkräfte, die aus den vom Land geschickten Abituraufgaben diejenigen auswählen, die die Abiturienten dann lösen müssen, für diese Auswahl länger als sonst gebraucht hätten. Es habe weniger „Standardaufgaben“ als sonst gegeben.

Zudem hat am Salier-Gymnasium laut Schey „praktisch niemand“ früher abgegeben: Alle Schüler nutzten die volle Bearbeitungszeit der schriftlichen Prüfungen, die wegen Corona um 30 Minuten verlängert worden war.

Salier-Gymnasium: Schulleiter sieht keine Mathe-Abi-Benachteiligung wegen Corona

Eine Benachteiligung des Jahrgangs aufgrund der Pandemie sieht Peter Schey nicht. Zumindest am Salier-Gymnasium seien diese Schüler in den vergangenen Jahren nicht im Fernunterricht, sondern stets vor Ort in der Schule gewesen. Auch beim Förderunterricht habe es keine Nachteile gegeben. Corona als Argument zieht aus Sicht des Schulleiters zumindest beim Salier-Gymnasium also nicht.

In der Begründung der Online-Petition auf change.org heißt es mit Blick aufs ganze Land: „Zusätzlich waren die diesjährigen Abiturienten am meisten von der Corona-Pandemie betroffen, in der oftmals kein präsenter Unterricht stattfand.“

Neue Regeln für Leistungsfächer: 5 statt 4 Stunden pro Woche - dadurch höheres Niveau "angebracht"?

Eine mögliche Erklärung für das schwierige Mathe-Abi könnte sein: Seit zwei Jahren haben sich die Landesregeln geändert. Die Schüler können laut Peter Schey seitdem entweder einen Mathematik-Basiskurs mit drei Unterrichtsstunden pro Woche wählen - und haben dann in diesem Fach nur eine mündliche Prüfung. Wer sich hingegen für das Leistungsfach mit fünf Stunden (vorher vier Stunden) pro Woche entscheidet, muss die schriftliche Mathe-Prüfung schreiben.

Hier findet Schey es „angebracht“, dass auch die Prüfung etwas anspruchsvoller ausfällt. Der Vergleich mit den schriftlichen Prüfungen der Vorjahre sei dadurch allerdings auch schwieriger, da die damaligen Schüler weniger Mathematikunterricht gehabt hatten.

Auf der Internetseite des Kultusministeriums heißt es: „Leistungsfächer werden auf erhöhtem Anforderungsniveau unterrichtet, d. h. über die allgemeine Orientierung im Bereich des Faches und die Sicherung einer breiten Grundbildung hinaus ist die Vermittlung erweiterter und exemplarisch vertiefter Kenntnisse und Kompetenzen Kennzeichen des Leistungsfachs.“

Dennoch, so Salier-Schulleiter Peter Schey noch einmal: Auch die Fachkolleginnen und -kollegen hätten das diesjährige Mathe-Abi als anspruchsvoll empfunden.