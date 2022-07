Leistungsabzeichen Jugendflamme: Jugendfeuerwehr Waiblingen zeigt, was sie kann

Bei strahlendem Sonnenschein traten 68 Jugendliche der Jugendfeuerwehr im Alter zwischen zehn und 17 Jahren jüngst in Waiblingen auf dem Gelände des Städtischen Betriebshofs an, um die „Jugendflamme“ der Stufe eins und zwei abzulegen. Sie kamen aus allen Feuerwehr-Abteilungen der Stadt und haben laut Markus Cerny, Fachgebietsleiter Wettbewerbe der Kreisjugendfeuerwehr des Rems-Murr-Kreises, mit Bravour ihr Können unter Beweis gestellt. Der stellvertretende Stadtkommandant Björn Mutschler pflichtet ihm bei. Er war sehr erfreut, mit welcher Professionalität die Jugendlichen auf diesen Tag vorbereitet worden seien und dankte den Jugendleitern für ihre Arbeit.

Sieben Stationen wurden auf dem Gelände des Städtischen Betriebshofs in Waiblingen aufgebaut

Vorbereitet wurden die Jugendlichen laut Pressemitteilung durch die Jugendleiter der einzelnen sechs Feuerwehr-Abteilungen der Stadt. Seit Wochen und Monaten übten sie bei den Übungsabenden die einzelnen Handgriffe und Fertigkeiten, um diese bei den Schiedsrichtern zeigen zu können. Damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden konnte, wurden sieben Stationen auf dem Gelände des Städtischen Betriebshofs aufgebaut, an denen die Jugendlichen ihr Können beweisen mussten.

So gab es eine Station, an der sie verschiedene Knoten vorführen mussten wie zum Beispiel den Zimmermannsschlag oder den Mastwurf. An einer anderen Station musste ein Löschfahrzeug „im Verkehr“ abgesichert werden. Hierzu mussten alle entsprechenden Geräte wie Pylonen, Triblitz, Triophan und Handlampen entsprechend den Vorgaben aufgebaut werden. Wichtig war dabei auch das korrekte Anlegen der Warnweste, um bei Tag und Nacht besser gesehen zu werden.

Bei einer weiteren Station musste ein korrekter Notruf abgesetzt werden – und dafür sind folgende Punkte wichtig:

Wo ist der Notfallort?

Was ist passiert?

Wie viele Verletzte gibt es?

Welche Art der Verletzung ist erkennbar?

Warten!

Damit alles auch realitätsnah gestaltet werden konnte, war der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Waiblingen extra für diesen Tag dabei. Dieser verfügt über die entsprechende Technik, um eine Abfrage durch einen Leitstellendisponenten abbilden zu können. Ein Feuerwehrangehöriger, der auf der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle arbeitet, nahm sich die Zeit und führte sehr viele Telefonate, welche die Jugendlichen doch ab und an ins Schwitzen brachten. Eine weitere Station befasste sich mit der korrekten Bedienung eines Strahlrohrs und eines Hydranten.

Martin Mülleder wird für zehn Jahre Dienst in der Jugendfeuerwehr ausgezeichnet

Zum Schluss konnten alle Jugendlichen ihre Urkunden, das Abzeichen durch Markus Cerny und Thassilo Schriegel sowie das Abzeichen in Form eines Aufklebers für den Helm durch den stellvertretenden Kreisjugendfeuerwehrwart Tim Neumann und Jugendwart Melanie Graf in Empfang nehmen. Im Anschluss wurde Martin Mülleder durch die beiden neuen Jugendwarte Melanie Graf und Thassilo Schriegel für zehn Jahre Dienst in der Jugendfeuerwehr mit einem kleines Präsent gedankt, da er die Leitung in jüngere Hände übergeben hat. Auch Markus Cerny erhielt ein kleines Dankeschön für seine Bereitschaft den Tag mitzugestalten.

Ein großes Dankeschön ging auch an alle Jugendleiter und Helfer, welche diesen Tag möglich gemacht hatten, da bei einer solchen Veranstaltung viele Mitwirkende vonnöten sind. „Ebenfalls dürfen wir uns beim Städtischen Betriebshof bedanken, dass wir zu Gast sein durften“, betont die Waiblinger Feuerwehr.