Für die Frauen bei der Polizei hatte das Jahr 2020 bereits gut begonnen: Die neue Landespolizeipräsidentin heißt Stefanie Hinz, und auch an der Spitze der Waiblinger Polizei steht seit 1. Januar erstmals eine Frau: Barbara Petersen. Genau diese Barbara Petersen ist nun am Dienstag, 26. Mai, von Polizeipräsident Reiner Möller zur Kriminaldirektorin befördert worden und damit die erste Frau mit diesem Titel in der Geschichte des Polizeipräsidiums Aalen.

Petersen begann ihre Laufbahn bei