Live-Nacht Waiblingen 2022: Was Bobby’s, Brasserie Sonne oder Joe Peña’s bieten

Unter dem Motto „Eine Stadt – Eine Nacht – überall Live-Musik“ findet am Samstag, 22. Oktober 2022, die zwölfte Live-Nacht Waiblingen statt. Die Künstler treten teilweise bis 2 Uhr nachts auf – und danach kann zu Musik vom DJ noch weitergetanzt werden, teilweise bis 5 Uhr am Morgen. Mit dabei ist unter anderem der bekannte Waiblinger Sänger John Noville, der vor einigen Jahren auch schon an der Sat1-Fernsehsendung „The Voice of Germany“ teilnahm und dort erst kurz vorm Halbfinale ausschied.

Die ersten Musiker fangen um 21 Uhr an

In insgesamt sechs Lokalen treten Musiker auf. Mit dabei sind das Joe Peña’s, die Turmbar, das Wirtshaus am alten Postplatz (ehemals CBC), Bobby’s Irish Pub, Fiedels Fritz und die Brasserie Sonne, in der sogar zwei Künstler zeitgleich auftreten – einmal im Lokal selbst und einmal im Gewölbekeller. Die ersten Musiker legen um 21 Uhr los. Gespielt wird meist bis 1 Uhr. „Der Besucher erwirbt einmalig ein Eintrittsbändchen, mit dem er freien Zugang zu allen beteiligten Lokalen und Live-Bands hat“, heißt es im Pressetext.

Tickets gibt es im Vorverkauf für elf Euro zuzüglich der Vorverkaufsgebühr, an der Abendkasse sind 14 Euro fällig. Die Online-Tickets und die Hard-Tickets müssen am Veranstaltungsabend im Wirtshaus am alten Postplatz (ehemals CBC) in ein sogenanntes „Livenacht-Bändchen“ eingetauscht werden – denn nur mit diesem haben Besucher Zutritt zu allen Lokalen. Hier der Überblick über die Künstler in den teilnehmenden Lokalen: