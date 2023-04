"Loginn Achat" in Waiblingen: Exklusive Einblicke ins Innere der Hotel-Baustelle

Beim Bahnhof in Waiblingen baut der Generalunternehmer Köster das neue Hotel der Kette Achat Loginn, das im Sommer 2023 eröffnen soll. Alle kennen die Baustelle auf dem Gelände des früheren Hotels Koch von außen. Einblick ins Innere konnten bisher außer den am Bau beteiligten Personen nur wenige bekommen. Ein überraschender Anblick bietet sich beim Betreten des Gebäudes: In der künftigen Lobby herrscht lebhaftes Gewusel. Rund 70 Handwerker verschiedener Gewerke arbeiten derzeit auf der Baustelle - nicht zuletzt Möbelbauer.

Tatsächlich ist seit einigen Wochen ein Musterzimmer eingerichtet, nach und nach folgen die weiteren 135 Einheiten. Bei 15 von ihnen handelt es sich wie beim Musterzimmer um kleine Appartements. Was sie neben der Größe – 24 statt 18 Quadratmeter – unterscheidet, ist die „Kitchenette“ beziehungsweise Kochnische. Solche Appartements lägen im Trend, sagt Steffen Seib, Projektleiter für Achat. Sie eigneten sich zum Beispiel für Gäste, die etwa eine Woche oder länger bleiben, etwa für Projektarbeit bei einer Partnerfirma.

Sanitär-Einheiten sind schon da, jetzt kommen die Möbel

Eine Besonderheit: Die Nasszellen mitsamt Toilette, Waschbecken und Dusche werden nicht erst an Ort und Stelle zusammengebaut, sondern wurden vorproduziert und eine nach der anderen per Kran auf die Baustelle gehievt. Jetzt folgen diejenigen Möbel, die wie die Betten mit Elektroleitungen für Licht versehen sind. Zuletzt die leicht beweglichen Teile wie Tisch und Sessel.

Auf der Baustelle geht’s recht eng zu. So dienen die Hotellobby wie die Tiefgarage teils als Lagerraum für Baumaterial, gleichzeitig werden schon Wände verspachtelt und nebenan im künftigen Frühstückscafé die Böden vorbereitet. „Nächste Woche soll die Küche kommen“, sagt Bauleiter Lukas Albrecht vom Generalunternehmer Köster. Eine Etage höher verlegen Elektriker die Kabelstränge für das WLAN und die LAN-Anschlüsse auf den Zimmern. Kilometer von Kabeln werden verbaut. Der separate Service-Aufzug ist bereits als Lastenaufzug in Betrieb.

Hotel Achat Loginn: Kein Unterschied zwischen Einzel- und Doppelzimmern

Über dem Eingang befindet sich ein etwas größeres, rollstuhlgerechtes Zimmer, das einzige mit vor Ort zusammengebauter Sanitär-Einheit. Einzelzimmer werden nicht angeboten. Das liegt, wie Steffen Seib erklärt, zum einen an der geringen Nachfrage. Zum anderen sei der Reinigungsaufwand für ein Einzel- oder ein Doppelzimmer praktisch gleich. Somit wird preislich nicht unterschieden, ob ein Zimmer von einem oder von zwei Gästen belegt wird. Anders sieht’s logischerweise beim Frühstück aus.

Avonia-Chef: In der Region besteht Bedarf an Hotelbetten

Erst das Holiday Inn in der Fronackerstraße, nun das noch etwas größere Achat Loginn – verträgt Waiblingen überhaupt zwei Hotels dieser Größe? „Das muss man bezogen auf die Region Stuttgart betrachten“, meint Reimund Sigel, Geschäftsführer des Projektentwicklers Avonia Real Estate und Vertreter der Bauherrschaft um den Fellbacher Immobilien-Mogul Harald Panzer. Denn: Von Waiblingen zum Hauptbahnhof fährt die S-Bahn regulär nur 15 Minuten. Das Hotel liegt unmittelbar in fußläufiger Nähe des Bahnhofs.

Er sieht – unabhängig vom ganz anders gelagerten Fall des Hotels Koch – einen Strukturwandel im Gange, womöglich durch die Corona-Pandemie beschleunigt: Familiengeführte Hotels, die zum Teil in Wohngebieten liegen, „gehen vom Netz“. Ersetzt werden sie durch größere Anbieter, die mehr Zimmer auf die Fläche bringen. „So kann unter Umständen Platz für Wohnbebauung frei werden.“

Die Bahnhofstraße, die wegen einer Baustelle der Stadtwerke lang gesperrt war, ist wieder in beide Richtungen befahrbar. Die Verkehrseinschränkungen an der Devizesstraße sollen voraussichtlich Ende Mai aufgehoben werden.